Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Облачный атлас Облачный атлас
Киноафиша Фильмы Облачный атлас Облачный атлас, 2012: актеры и роли
Cloud Atlas Облачный атлас 2012 / США
7.8 Оцените
156 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Облачный атлас, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Тыквер Том Тыквер Tom Tykwer Лилли (Энди) Вачовски Лилли (Энди) Вачовски Lilly (Andy) Wachowski Лана Вачовски Лана Вачовски Lana Wachowski
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Холли Берри Холли Берри Halle Berry Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Джим Стерджесс Джим Стерджесс Jim Sturgess Хью Грант Хью Грант Hugh Grant Мартин Вуттке Мартин Вуттке Martin Wuttke
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Приложение киноафиши