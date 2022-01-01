Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Облачный атлас
Облачный атлас, 2012: актеры и роли
Cloud Atlas
Облачный атлас
2012 / США
Трейлер
7.8
Оцените
156
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Облачный атлас, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Тыквер
Tom Tykwer
Лилли (Энди) Вачовски
Lilly (Andy) Wachowski
Лана Вачовски
Lana Wachowski
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Холли Берри
Halle Berry
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Джим Стерджесс
Jim Sturgess
Хью Грант
Hugh Grant
Мартин Вуттке
Martin Wuttke
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом