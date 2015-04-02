Экранизация бестселлера Дэвида Митчелла «Облачный атлас» подхватила масштабную претензию на изображение великой мозаики мира, созданной из разных исторических эпох, причем не только прошедших и нынешней, но и будущих, – претензию, пронизывавшую «Источник» Даррена Аронофски, в российском прокате ставший, для простоты дела, «Фонтаном». И хотя опусу Тома Тиквера и сестробратьев Вачовски в визуальном отношении далеко до запредельных красот…
Ларри сменил пол на Лану ???!!)) может что то изменится и в режиссуре...
ЭТО лучшее, что вышло за последний год..✊
P.S. подросткам непонравится
Актеры все супер, Том Хэнкс особенно поразил, на старости лет, Бен Уишоу (молодой композитор) в последнее время оч нравится, особенно после фильма "Возвращение в Брайдсхед". За грим, думаю, будет номинация на Оскар, ну и Тому похоже светит.
Кстати, сам секстет "Облачный атлас", созданный молодым композитором, и в честь которого собственно и назван фильм, вообще ни о чем, вяленькая такая музычка ✌️
6,5/10
Конечно, глубинных каких-то смыслов здесь можно не искать, всё на поверхности, но какая подача! Действительно, фильм в первую очередь затронул эмоции, их была буря после выхода из зала!
Потом уже стала осмысливать увиденное, поняла, что если брать каждую историю по отдельности, ничего особенного вроде нет. Тут тебе отсылка и к Фаусту, и к Господину Никто, а также к пресловутой Матрице и пелевинский S.N.U.F.F местами промелькнул, к тому же местами пафосно, да и концовочка могла быть менее слюнявой.
Но не все вещи поддаются анализу и раскладыванию по полочкам, потому как впечатление от фильма в целом настолько обладенное ✊ три часа как одно мгновение, столько эстетического удовольствия ✊
Один из тех редких случаев, когда кино обязательно пересмотрю еще раз, да и книжку прочитаю)
9/10
Я понимаю, что эту рецензию, скорее всего, "завернут, но промолчать не желаю. Единственное слово, которое приходит в голову после просмотра: "Гадость".
Да, именно гадость. Это не фильм, а какой-то бездарный микс "Матрицы" (здесь даже есть "свой" Нео, но только это уже город Нео-Сеул), "Властелина колец" (с племенем людей, очень уж напоминающих своим видом, во всяком случае прическами и костюмами, героев "Кольца". Да, кстати апогей фильма - карабканье в гору, в данном случае еще и в некую башню. Ничего не напоминает?), "Пятого элемента" и т.д.
Более того, об оставшейся горстке людей после т.н. "крушения", скажу отдельно: это смех да и только! Судите сами: ходят эти люди по сценарию в отрепье, живут в лачугах (в целом, уровень жизни как у первобытных) , а изъясняются, словно вельможи шекспировского времени. Бред какой-то...
И самое большое отвращение вызывают сцены, которые создавались явно не гуманистами, а садистами, в прямом смысле этого слова. Всё время возникало желание отвести глаза от экрана (А ТАКИХ СЦЕН БЫЛО ОЧЕНЬ УЖ МНОГО) или вообще встать и уйти (как многие на том сеансе в кинотеатре и поступили). О том, что не ушли с середины фильма, жалею до сих пор (несколько часов зря потраченного времени).
Чему этот фильм может научить нас, молодых, мне не понятно. Всё вышеперечисленное было отмечено не только мной, но и всеми, кто был со мной на просмотре. Общее разочарование...
Вывод: не всё кино стоит считать достойным внимания, несмотря на ДОСТОЙНУЮ рекламу.
P.S. Была попытка оставить эту рецензию на афише-mail, да вряд ли появится она там.
Верьте этому автору! Говорит правду об этом фильме (если ЭТО можно назвать фильмом. Заелись киношники совсем. Думают, что можно всякое ... пустить в прокат).
Ага, духовность нашли! Ну, надо же! Значит, те, кто пишут правду - глупые, "жующие попкорн". Так вот, спешу Вас разочаровать: мы досмотрели ЭТО до конца из принципа и без всякого попкорна ходим в кино. Это, повторюсь, бездарный микс, с кучей раскрученных актеров. И где Вы там красоту нашли? В садистских сценах? Жуть...✊
Нормальный человек выходит после этого фильма с неизбывным чувством недоумения за напрасно потраченные ТРИ часа и ТРИСТА рублей.
подробно писать нет смысла, лучше один раз посмотреть, чтобы понять, какое "умное" кино снимают наши кураторы из-за океана.
они вообще могут снимать, что угодно, а мы будем, как абориген на консервную банку, смотреть и фапать на их "зрелищность", "профессионализм" и "саспенс"...
Этих "кудесников" аж трое...
Да и Слава Богу! ✊
За роль умирающего от СПИДа гомосексуалиста Том Хэнкс получает Оскара в 1993 году в фильме Филадельфия(еще до Фореста Гампа)✊
И это говорит мальчик, который только-только родной язык освоил...
Хорошо, что Вы на это указали, а то уж мне подумалось, что никто не замечает подобного. Спасибо.
А Вы к кому обращаетесь-то?
Похоже, это Вы начинаете. А мне просто смешно, что Вы всем "тыкаете" и разделяете на правых и левых.
не в обиду будет сказано, этот фильм нужно смотреть в более зрелом возрасте. Ребята, если читаете коментарии, смотрите возраст того, кто коментирует фильм и... делайте выводы
Их ("режиссеров, сценаристов и, самое главное, продюсеров") никто и не просит.
Кстати, Вы даже не посмотрели этот "шедевр", премьерой которого УДОСТОИЛИ (надо теперь благодарить, видимо) Россию, а злитесь на нас, простых смертных.✊
Очень понравилась Пэ Дуна - она крутая!
Книгу читать не буду, фильм второй раз посмотреть можно чтобы понять все параллели между историями.✊
9/10✊
Начинается.✊
С каких пор высказывать своё мнение стало признаком нервозности?
Мне просто жаль денег (путь и малых), психику и своё время (потраченное на ЭТО в К/Т). Пусть те, кто не смотрел, читают и принимают решение.
А за мои нервы не беспокойтесь.✊
А Андрей133 явно передергивает. Ну, да и на здоровье, пусть развлекается. ✊
Вот-вот, и я о том же.
А никто и не ругается. Зачем?
✊
И мы досмотрели. Из принципа.✊
Да я вот щас собираюсь идти смотреть)). В Торонто то была не премьера а фестиваль, конечно это можно считать предпоказом, скорее даже. Я не думаю, что все таки это нечто заурядное и ординарное, не кривите душой. Учитывая, Ваше сообщение про лучший фильм года Арго, получается, что Атлас показывают нам каждый день, а вот военно патриотические американские фильмы, сущая редкость (я не говорю о качестве режисуры)?))
Ладно, пора идти...может еще изменю свое мнение))
Никто никого не провоцирует. И почему всех? Одним нравится, другим нет. Вот и всё.✊
Да согласен)) Я когда писал, немного задумался на смыслом бытия).
Если разбирать по кусочкам, то гейская и "матричная" части посильнее по эмоциям вдарили и перевесили всё остальное.
Новая Нео славная такая и плачет красиво. У меня, если плачу, всегда нос распухает и глаза краснеют, жуть. Корейский Морфеус крутющий. Агент Смит он и в женском платье агент Смит.
Только вот слабо верится, что если надиктовать несколько лозунгов на камеру, то всё человечество вдруг сразу проникнется и одумается, упадет на колени с криками "о, великая".
Сказка, в общем. Но мне коротенькие сказки типа про колобка или курочку рябу никогда не нравились, мне надо чтобы с размахом, чтобы и Баба-Яга, и Сивка-бурка, и Чудо-юдо, и приключений побольше. Атлас в этом плане очень даже справился. Изобретательно и красиво.
Бен Уишоу поинтереснее, конечно, смотрится, чем в Скайфолле. Холли Берри понравилась только в той части, где она в белом трико и с вайфаем на лбу.
Хэнксу хочу, чтобы Оскара дали.
Интересно, есть ли в книге эпизод про презентацию книги "Кулаком в зубы"? Хэнкс безумно хорош. Как они критика в свободный полет отправили, с огоньком прям сделано, с душой.
9/10
Слава богу, что не так.
Если у книги стиль хорош, когда процесс чтения сам по себе удовольствие доставляет, то еще ничего. Потому что истории по отдельности невыдающиеся и если целиком, новеллами их на экран выдавать, пропал бы фильм, мне кажется. А в нарезку, да так красиво, да с угадайками, кто есть кто под гримом, интересно.
Цитата (peacefrog, 17/11/2012 - 01:08:54):это там вручение какой-то писательской премии
точно... это по итогу "писатель" ее в собственную презентацию превратил.
Я все про "матричную часть": термин "энергомыло" очень не понравился, резал слух.
Они все заложили, не будем по два раза ходить на Атлас, "кирдык" Вычовским)) не будет ничего больше...
Хотел отзывы почитать, а тут 100 с лишним комментариев всякого говна. Создайте себе форум и спорьте между собой до усрачки! Не надо засорять ОТЗЫВЫ!!!
Наверное, если кино относят к искусству, то оно непременно воздействует на массы. Разве это не подразумевает ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Это, конечно, личное дело каждого, что смотреть. Но, по-моему, не следует оправдывать пропаганду жестокости лишь засильем на экране таковой.✊
да нет, уважаемый, там уже поздняк метаться)) там уже остается только почить с миром)) в надеждах)) или без них) в зависимости от предыдущих деяний))
по поводу Коэльо -мое субъективное мнение - фигня) красивые фразы - как фантик , а конфетка старая уже - засохла))
по поводу детей в 40.так они и в 90,может, есть))так что ж теперь))я же говорю об общей массе..)) среднестатистический молодой человек редко запаривается поиском смысла жизни и секретами мироздания)) в основном, пытаются получить максимум удольствия с наименьшими затратами)) ✊
ну а мрачный осадок - так это на любителя))кому-то он нужен, а кому-то нет))) по личному устройству психики)) ✊
ну, как шанс, он ведь всегда есть)) правда,мне не повезло - не встречала...)))) ✊
vladmak1,а Вы, к примеру, церкви видели? там еще не такое вдалбливают в головы и ничего)))
Это художественный фильм, созданный по книге))При чем тут вдалбливание?)Вы,когда смотрите "Иван Васильевич меняет профессию" тоже начинаете свято верить в "машину времени"? А Гарри Поттер? и иже с ними))) Неужели Ваша психика настолько неустойчива,что готова полностью перевернуться со своих иллюзорных опор после просмотра какого-либо кинофильма?))Каждый вправе делать свои выводы,принимать или не приниамать то,что ему откуда-либо "вещают"..
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