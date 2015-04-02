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Облачный атлас Облачный атлас
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Cloud Atlas Облачный атлас 2012 / США
7.7 Оцените
158 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Облачный атлас»

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Наша рецензия

Экранизация бестселлера Дэвида Митчелла «Облачный атлас» подхватила масштабную претензию на изображение великой мозаики мира, созданной из разных исторических эпох, причем не только прошедших и нынешней, но и будущих, – претензию, пронизывавшую «Источник» Даррена Аронофски, в российском прокате ставший, для простоты дела, «Фонтаном». И хотя опусу Тома Тиквера и сестробратьев Вачовски в визуальном отношении далеко до запредельных красот…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Интересно интересно.

Ларри сменил пол на Лану ???!!)) может что то изменится и в режиссуре...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
olesya123 2 апреля 2015, 12:51
посмотрев трейлер ожидала супер фильм...а на самом деле это полная ерунда, сценарий полный бред, реально как за ночь снится несколько снов так вот и в этом фильме 4 фильма, актеры страшнючие.. смотреть противно ну короче говоря редкостная хрень! ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
совершенно замечательное кино! я считаю, что на матрицу действительно похоже, в первую очередь своим посылом разумеется, во вторую не тривиальностью! интересно смотреть от и до, постоянно пытаешься все сопоставить, меня так же занимал гримм актеров, не всегда сразу можно понять кто есть кто в каждой из сюжетных линий и это здорово! плохие отзывы скорее от тех, у кого в середине фильма закончились орешки и было не чего пожевать оставшееся время! его стоит посмотреть хотя бы за необычный сюжет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, оригинальный сюжет, прекрасные актеры 10/10

ЭТО лучшее, что вышло за последний год..✊



P.S. подросткам непонравится
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ощущения совпадают с оценкой test, нормальный фильмец, средний. Какой то разброд немного получился, не хватило цельности что ли. Накала, эмоций и кульминации не хватило. Обожаю эту технологию : объединение в одной картине несколько историй, тесно связаных одной ниточкой ( Криминал. чтиво, Реальная любовь), а здесь еще и в разных эпохах, должно было выйти - круть! А вышло..ну, неплохо. И тема реинкарнации мне нравится, и идея о том что человек сам творит свою жизнь, добром или злом, и все ему вернется. Но дело в том что идея то до гениальности простая, а тут намутили - запутали, как-будто сделали небывалое открытие, из старейшей то истины, да еще и таким назидательным тоном ✊ Во второй половине фильма, правда, события нагнетаются, ускоряются и становится даже увлекательно + качество визуальной картинки на уровне.



Актеры все супер, Том Хэнкс особенно поразил, на старости лет, Бен Уишоу (молодой композитор) в последнее время оч нравится, особенно после фильма "Возвращение в Брайдсхед". За грим, думаю, будет номинация на Оскар, ну и Тому похоже светит.



Кстати, сам секстет "Облачный атлас", созданный молодым композитором, и в честь которого собственно и назван фильм, вообще ни о чем, вяленькая такая музычка ✌️



6,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Кино интересное, много смыслы, интересный сюжет, если бы не одно НО! - ГИПЕР ПРОПАГАНДА ГОМОСЕКСУАЛИЗМА И ЕГО ВОЗВЫШЕНИЕ В РАНГ ПРИЛИЧНОГО И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ , ПРОСТО ДО ОТВРАЩЕНИЯ! Также много крови. Я бы для этого фильма поставил ограничение 21+. Практически все женские роли в этом фильме играют какие то уродки или же так специально сделан макияж.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Да, это моё кино... Всё, что мне близко воплотилось в "Облачном атласе", и жанр, и суть, и юмор, и картинка...



Конечно, глубинных каких-то смыслов здесь можно не искать, всё на поверхности, но какая подача! Действительно, фильм в первую очередь затронул эмоции, их была буря после выхода из зала!



Потом уже стала осмысливать увиденное, поняла, что если брать каждую историю по отдельности, ничего особенного вроде нет. Тут тебе отсылка и к Фаусту, и к Господину Никто, а также к пресловутой Матрице и пелевинский S.N.U.F.F местами промелькнул, к тому же местами пафосно, да и концовочка могла быть менее слюнявой.



Но не все вещи поддаются анализу и раскладыванию по полочкам, потому как впечатление от фильма в целом настолько обладенное ✊ три часа как одно мгновение, столько эстетического удовольствия ✊



Один из тех редких случаев, когда кино обязательно пересмотрю еще раз, да и книжку прочитаю)



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Невозможно говорить об этом фильме не вспоминая "Фонтан". Для меня эти два фильма как классические музыкальные произведения, в которых эмоции являются музыкой... Если "Фонтан" это нарастающее произведение со взрывом эмоций в конце, то "Облачный атлас" это симфония, которая то нарастает, то утихает... и в конце тихое и спокойное завершение)))) Вот как то так я хотел рассказать про этот фильм....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
N1kitin 2 апреля 2015, 12:51
Супер фильм. давно ждал что то подобное. рад что многим понравился он! мне жаль тех кто не смог понять о чем он и не насладился качеством всего, что уместили в эти 3 часа.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Мдя, кино явно не для всех))) Фильм отличный, но если вы любите только зрелищные фильмы, которые напрямую радуют глаза и поедание покорна с запиванием пепси не мешает наслаждению таких, то лучше не ходите, не тратте свое время... И к стате... Кто скажет, почему его стали показывать на пять дней раньше чем запланировано? Я его уже в воскресенье посмотрел...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Такое впечатление, что либо мир сошел с ума, либо у людей со вкусом проблемы. Группа сценаристов решила поиграть в философов. Взяли "громкую" идею: создать сценарий о реинкарнации, об ответственности каждого за свои поступки и т.д. Но ничего внятного и убедительного на экране не получилось у них. Как и сама игра актеров (чего уж никак не ожидалось от Т. Хэнкса).

Я понимаю, что эту рецензию, скорее всего, "завернут, но промолчать не желаю. Единственное слово, которое приходит в голову после просмотра: "Гадость".

Да, именно гадость. Это не фильм, а какой-то бездарный микс "Матрицы" (здесь даже есть "свой" Нео, но только это уже город Нео-Сеул), "Властелина колец" (с племенем людей, очень уж напоминающих своим видом, во всяком случае прическами и костюмами, героев "Кольца". Да, кстати апогей фильма - карабканье в гору, в данном случае еще и в некую башню. Ничего не напоминает?), "Пятого элемента" и т.д.

Более того, об оставшейся горстке людей после т.н. "крушения", скажу отдельно: это смех да и только! Судите сами: ходят эти люди по сценарию в отрепье, живут в лачугах (в целом, уровень жизни как у первобытных) , а изъясняются, словно вельможи шекспировского времени. Бред какой-то...

И самое большое отвращение вызывают сцены, которые создавались явно не гуманистами, а садистами, в прямом смысле этого слова. Всё время возникало желание отвести глаза от экрана (А ТАКИХ СЦЕН БЫЛО ОЧЕНЬ УЖ МНОГО) или вообще встать и уйти (как многие на том сеансе в кинотеатре и поступили). О том, что не ушли с середины фильма, жалею до сих пор (несколько часов зря потраченного времени).

Чему этот фильм может научить нас, молодых, мне не понятно. Всё вышеперечисленное было отмечено не только мной, но и всеми, кто был со мной на просмотре. Общее разочарование...

Вывод: не всё кино стоит считать достойным внимания, несмотря на ДОСТОЙНУЮ рекламу.

P.S. Была попытка оставить эту рецензию на афише-mail, да вряд ли появится она там.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение stasikyan от 07/11/2012 - 21:33:56


Верьте этому автору! Говорит правду об этом фильме (если ЭТО можно назвать фильмом. Заелись киношники совсем. Думают, что можно всякое ... пустить в прокат).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Astro от 04/11/2012 - 01:38:12


Ага, духовность нашли! Ну, надо же! Значит, те, кто пишут правду - глупые, "жующие попкорн". Так вот, спешу Вас разочаровать: мы досмотрели ЭТО до конца из принципа и без всякого попкорна ходим в кино. Это, повторюсь, бездарный микс, с кучей раскрученных актеров. И где Вы там красоту нашли? В садистских сценах? Жуть...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bratez1 2 апреля 2015, 12:51
Вы на минуту подумали, что Вы чего-то не понимаете в этой жизни или в этом "глубоком" фильме?! Нет, просто аффтарам вообще плевать, что Вы будете думать и говорить об этом фильмеце...



Нормальный человек выходит после этого фильма с неизбывным чувством недоумения за напрасно потраченные ТРИ часа и ТРИСТА рублей.



подробно писать нет смысла, лучше один раз посмотреть, чтобы понять, какое "умное" кино снимают наши кураторы из-за океана.



они вообще могут снимать, что угодно, а мы будем, как абориген на консервную банку, смотреть и фапать на их "зрелищность", "профессионализм" и "саспенс"...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Olegavr от 09/11/2012 - 11:32:55


Этих "кудесников" аж трое...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 09/11/2012 - 01:24:35):

Да и Слава Богу! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
а почему у него рейтинг 8?????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dancer 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Диана_Паркер от 07/11/2012 - 17:58:37


За роль умирающего от СПИДа гомосексуалиста Том Хэнкс получает Оскара в 1993 году в фильме Филадельфия(еще до Фореста Гампа)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 05/11/2012 - 03:19:47


И это говорит мальчик, который только-только родной язык освоил...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение vladmak1 от 06/11/2012 - 01:38:33


Хорошо, что Вы на это указали, а то уж мне подумалось, что никто не замечает подобного. Спасибо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
Не знал, что на этом сайте там много приспешников Милонова. Из всего 3-х часового действия люди видят только "пропаганду" гомосексуализма. Деградация мозгов идет вовсю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 11/11/2012 - 21:50:30):

А Вы к кому обращаетесь-то?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 11/11/2012 - 22:02:54


Похоже, это Вы начинаете. А мне просто смешно, что Вы всем "тыкаете" и разделяете на правых и левых.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Аэлита_zv 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Диана_Паркер от 07/11/2012 - 17:58:37


не в обиду будет сказано, этот фильм нужно смотреть в более зрелом возрасте. Ребята, если читаете коментарии, смотрите возраст того, кто коментирует фильм и... делайте выводы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
при таком количестве постов, я могу понять что фильм очень и очень достоин внимания.(еще не смотрел). но хочу вам всем сказать, одну вещь: вачовски выступая в роли режиссеров, сценаристов и самое главное продюсеров,заложили все,включая свои дома. они рискуют не чтобы заработать или что бы поднять свою популярность, они рискуют чтобы создать что то необычное, новое, умное и неординарное для вас. и при чем выбирают в качестве площадки для премьеры Россию. это уже достойно уважения. а у вас врядли хватит духу,,заложить свою однушку в Мытищах, чтобы хоть что создать в этой жизни.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 11/11/2012 - 23:15:21


Их ("режиссеров, сценаристов и, самое главное, продюсеров") никто и не просит.



Кстати, Вы даже не посмотрели этот "шедевр", премьерой которого УДОСТОИЛИ (надо теперь благодарить, видимо) Россию, а злитесь на нас, простых смертных.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился многообразием жанров, из-за чего 2 часа 40 минут пролетают незаметно.

Очень понравилась Пэ Дуна - она крутая!

Книгу читать не буду, фильм второй раз посмотреть можно чтобы понять все параллели между историями.✊



9/10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Savanna от 11/11/2012 - 23:29:23


Начинается.✊

С каких пор высказывать своё мнение стало признаком нервозности?

Мне просто жаль денег (путь и малых), психику и своё время (потраченное на ЭТО в К/Т). Пусть те, кто не смотрел, читают и принимают решение.

А за мои нервы не беспокойтесь.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Да, с нервами всё хорошо, а фильм оставил очень негативный осадок (поэтому и пишу; думаю, что это не запрещается ).

А Андрей133 явно передергивает. Ну, да и на здоровье, пусть развлекается. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FOX от 12/11/2012 - 00:02:28


Вот-вот, и я о том же.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FOX от 12/11/2012 - 00:10:35


А никто и не ругается. Зачем?





И мы досмотрели. Из принципа.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Set 2 апреля 2015, 12:51
Фильм для любителей поразмыслить , грузит по полной. Игра актеров очень понравилась.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 12/11/2012 - 00:13:33):

Да я вот щас собираюсь идти смотреть)). В Торонто то была не премьера а фестиваль, конечно это можно считать предпоказом, скорее даже. Я не думаю, что все таки это нечто заурядное и ординарное, не кривите душой. Учитывая, Ваше сообщение про лучший фильм года Арго, получается, что Атлас показывают нам каждый день, а вот военно патриотические американские фильмы, сущая редкость (я не говорю о качестве режисуры)?))

Ладно, пора идти...может еще изменю свое мнение))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Мне кажется, что все кто говорит, что Атлас, так себе, заурядное мыло, сектантское мракобесие, и очередной развод на деньги, явно хотят спровоцировать всех и каждого, на ожесточенный диалог. Фильм очень не обычен и красочен, идея есть и не одна, каждый может понять еще 3-5 альтернативных мыслей, которые возможно даже сам автор не закладывал. Это талантливо, хотя и есть недочеты, но нужно понимать, что рейтинги должны быть занижены, иначе никак не привести орды подростков в кинотеатр. Это доброе кино, а доброе кино, как правило доброе кино, сразу теряет 2 балла в оценке критиков.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 13/11/2012 - 23:50:12


Никто никого не провоцирует. И почему всех? Одним нравится, другим нет. Вот и всё.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Сумрачное облако, 14/11/2012 - 09:13:16):

Да согласен)) Я когда писал, немного задумался на смыслом бытия).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравился фильм.

Если разбирать по кусочкам, то гейская и "матричная" части посильнее по эмоциям вдарили и перевесили всё остальное.

Новая Нео славная такая и плачет красиво. У меня, если плачу, всегда нос распухает и глаза краснеют, жуть. Корейский Морфеус крутющий. Агент Смит он и в женском платье агент Смит.

Только вот слабо верится, что если надиктовать несколько лозунгов на камеру, то всё человечество вдруг сразу проникнется и одумается, упадет на колени с криками "о, великая".

Сказка, в общем. Но мне коротенькие сказки типа про колобка или курочку рябу никогда не нравились, мне надо чтобы с размахом, чтобы и Баба-Яга, и Сивка-бурка, и Чудо-юдо, и приключений побольше. Атлас в этом плане очень даже справился. Изобретательно и красиво.

Бен Уишоу поинтереснее, конечно, смотрится, чем в Скайфолле. Холли Берри понравилась только в той части, где она в белом трико и с вайфаем на лбу.

Хэнксу хочу, чтобы Оскара дали.

Интересно, есть ли в книге эпизод про презентацию книги "Кулаком в зубы"? Хэнкс безумно хорош. Как они критика в свободный полет отправили, с огоньком прям сделано, с душой.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 17/11/2012 - 17:13:59):боялся, что экранизацию подадут новеллами, по очереди



Слава богу, что не так.

Если у книги стиль хорош, когда процесс чтения сам по себе удовольствие доставляет, то еще ничего. Потому что истории по отдельности невыдающиеся и если целиком, новеллами их на экран выдавать, пропал бы фильм, мне кажется. А в нарезку, да так красиво, да с угадайками, кто есть кто под гримом, интересно.



Цитата (peacefrog, 17/11/2012 - 01:08:54):это там вручение какой-то писательской премии



точно... это по итогу "писатель" ее в собственную презентацию превратил.



Я все про "матричную часть": термин "энергомыло" очень не понравился, резал слух.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 23/11/2012 - 18:41:37):

Они все заложили, не будем по два раза ходить на Атлас, "кирдык" Вычовским)) не будет ничего больше...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Народ!!! Пишите здесь свои впечатления о фильме, а не всякую хрень дебильную!

Хотел отзывы почитать, а тут 100 с лишним комментариев всякого говна. Создайте себе форум и спорьте между собой до усрачки! Не надо засорять ОТЗЫВЫ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rastoropsha5Nata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Shaxerezada от 27/11/2012 - 00:46:51


Наверное, если кино относят к искусству, то оно непременно воздействует на массы. Разве это не подразумевает ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Это, конечно, личное дело каждого, что смотреть. Но, по-моему, не следует оправдывать пропаганду жестокости лишь засильем на экране таковой.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
majaronna 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели вчера фильм вопреки многим негативным отзывам и на сайте и от знакомых.Ну, если честно,то ,уж не обижайтесь, простоватым лучше не смотреть.. Если Ваше мышление не может выйти за рамки боевичков и шняжек,то не тратьте времени. Все равно ничего не поймете.Идеи фильма оочень глубокомысленны.Это не для поп-корна ,извините,если у вас не хватает извилин осознать ,заложенные в фильм мысли ,то тут можно только посочувствовать и пожелать - развивайтесь, больше читайте умных книг ,и не всякого развлекательного барахла,которое вы "хаваете" ,чтобы занять мозг , пока вы трясетесь под землей, или жуете кукурузу ,запивая кока-колой. А реально мудрых книг.. Фильм великолепный, однозначно, и игра актеров и сюжеты нетривиальны, и саунд-треки потрясающие. Их можно слушать и слушать даже без просмотра фильма..Основная идея -реинкарнация...Переселение души ,смерть - только врата, которые открываются и дают тебе возможность родиться снова в другом времени и теле,и судьба твоя зависит от твоих дел в прожитой жизни. Однако, каждый раз твоя душа встает перед выбором - тихо жить для себя,несмотря на то,что "они попрали твои человеческие права,данные тебе от рождения", или спасти людей и ,возможно, погибнуть.. (ну,тема,конечно глобальная,но другие были бы не очень интересны в кино для просмотра)...Фильм, однако, сложен для восприятия ,т.к требуется напряженная работа мозга, за одну минуту надо воспринять и увязать события шести историй,сменяющих друг друга ,что ,возможно,не всем под силу.Однако, фильм для тех,кто уже задумывается о смысле жизни и своем месте в ней. Скажем так, за 35.. ))Для молодежи - непонятно, намешано и ни о чем..))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
majaronna 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 03/12/2012 - 13:45:24


да нет, уважаемый, там уже поздняк метаться)) там уже остается только почить с миром)) в надеждах)) или без них) в зависимости от предыдущих деяний))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
majaronna 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FOX от 03/12/2012 - 15:35:32


по поводу Коэльо -мое субъективное мнение - фигня) красивые фразы - как фантик , а конфетка старая уже - засохла))

по поводу детей в 40.так они и в 90,может, есть))так что ж теперь))я же говорю об общей массе..)) среднестатистический молодой человек редко запаривается поиском смысла жизни и секретами мироздания)) в основном, пытаются получить максимум удольствия с наименьшими затратами)) ✊

ну а мрачный осадок - так это на любителя))кому-то он нужен, а кому-то нет))) по личному устройству психики)) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
majaronna 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FOX от 03/12/2012 - 22:11:40


ну, как шанс, он ведь всегда есть)) правда,мне не повезло - не встречала...)))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
majaronna 2 апреля 2015, 12:51
К сожалению, я чуть ли не впервые вижу вдалбливание в наши головы мысли неизбежности и предопределенности всего сущего - какой-то кошмар, который сознательно предлагается в массы для деструктивности сознания человекаОтвет на сообщение vladmak1 от 06/11/2012 - 01:38:33


vladmak1,а Вы, к примеру, церкви видели? там еще не такое вдалбливают в головы и ничего)))

Это художественный фильм, созданный по книге))При чем тут вдалбливание?)Вы,когда смотрите "Иван Васильевич меняет профессию" тоже начинаете свято верить в "машину времени"? А Гарри Поттер? и иже с ними))) Неужели Ваша психика настолько неустойчива,что готова полностью перевернуться со своих иллюзорных опор после просмотра какого-либо кинофильма?))Каждый вправе делать свои выводы,принимать или не приниамать то,что ему откуда-либо "вещают"..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Полная чушь. Высосанные из пальца истории не связанные между собой. В чем прикол? В том, что везде переодетый Том Хэнкс? Солженицына зачем-то приплели. Какой такой облачный атлас? Книгу правда не читал, но скорее всего такая же фигня.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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