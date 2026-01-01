Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лана Вачовски 7 фотографий
Лана Вачовски Lana Wachowski
Связи Ланы Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски сестры
Киноафиша Персоны Лана Вачовски

Лана Вачовски

Lana Wachowski

Дата рождения
21 июня 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Чикаго, США

Биография Ланы Вачовски

Содержание: 
Лана Вачовски – Фильмы
  - Лана Вачовски - «Связь»
  - Лана Вачовски - «Матрица»
  - Лана Вачовски - «Облачный атлас»
  - Лана Вачовски - «Восьмое чувство»
​​​​​​​Лана Вачовски - Личная жизнь

Ларри (позднее – Лана) Вачовски родился 21 июня 1965 года в Чикаго, Иллинойс. Отец Ларри и Энди был бизнесменом, а мать работала медсестрой, при этом в семье царила своеобразная религиозная атмосфера: отец был убежденным атеистом, а мать, воспитанная в католичестве, перешла в шаманизм. Братья учились вместе в Чикаго, затем Ларри поступил в Бард-колледж в штате Нью-Йорк, но бросил учебу, так и не закончив. Затем братья вновь воссоединились, чтобы вместе заняться строительным бизнесом в Чикаго, и параллельно вынашивали идею «Матрицы».


Лана Вачовски – Фильмы
 

Карьера братьев Вачовски началась с фильма «Наемные убийцы» 1995 года, к которому они написали сценарий. Но режиссеры уже вынашивали идею «Матрицы», а такой крупномасштабный проект ни одна студия не была готова поручить новичкам, не снявшим ни одного фильма. Тогда Вачовски создали картину «Связь» - неонуар 1996 года, в котором отработали многие свои фирменные приемы. В 1999 году наконец появилась «Матрица», которая стала известна на весь мир и повлекла за собой множество последователей и философских споров. В 2003 году Вачовски сняли вторую часть «Матрица: Перезагрузка» и третью – «Матрица: Революция». В 2006 году они выступили сценаристами и продюсерами фильма «V – значит вендетта», который ждал большой успех. Вслед за этим Вачовски выпустили несколько провальных проектов: среди них «Спиди-гонщик» по одноименному анимэ-сериалу и фантастический боевик «Восхождение Юпитер» 2015 года. В этом же году Вачовски взялись за сериал «Восьмое чувство», который получил в целом положительные отзывы и обзавелся своим фанатским сообществом.


Лана Вачовски - «Связь»
 

Свой дебютный фильм Вачовски сняли в 1996 году в жанре неонуар. Картина рассказывает о бывшей заключенной Корки (Джина Гершон), которая въезжает в свою новую квартиру и начинает там ремонт. По соседству с ней живет мафиози Сизар (Джо Пантолиано) со своей любовницей Вайолет (Дженнифер Тилли). Корки знакомится с соседкой, и между ними возникает влечение. Девушки решают похитить у Сизара два миллиона долларов.


Лана Вачовски - «Матрица»
 

Культовый фильм 1999 года о молодом программисте Томасе Андерсоне (Киану Ривз), который по ночам занимается хакерством под псевдонимом Нео. Однажды он обращает внимание на знаки, которые приводят его к хакерше Тринити (Керри-Энн Мосс), и она сводит его с Морфиусом (Лоуренс Фишберн), который владеет тайным знанием о Матрице. Тем временем Нео начинают преследовать так называемые агенты – стражники Матрицы. Они арестовывают его на работе и допрашивают, а потом вживляют жучка и отпускают. Нео кажется, что это ему приснилось, но Тринити снова находит его и показывает, как он ошибался. Картина получила 4 «Оскара», мировое признание, а также оставила огромное наследие в сферах компьютерных игр, кино и анимэ.


Лана Вачовски - «Облачный атлас»
 

Историко-фантастический фильм 2012 года, основанный на романе Дэвида Митчелла. Картина состоит из шести символически взаимосвязанных историй, происходящих в прошлом, настоящем и будущем. Шестеро героев в разных историях являются реинкарнацией друг друга. У каждого актера несколько ролей в фильме, охватывающих разное время, расы и даже пол. В фильме снимались Холли Берри, Том Хэнкс, Хью Грант, Хьюго Уирвинг, Джим Стерджесс и другие.


Лана Вачовски - «Восьмое чувство»

Фантастический сериал, выходивший с 2015 по 2017 годы на канале Netflix. Восемь незнакомцев с разных концов света, незнакомые друг с другом, внезапно становятся так называемыми сенсейтами – начинают чувствовать друг друга на расстоянии. Джонас Малики (Навин Эндрюс) хочет помочь героям соединиться, а таинственный и могущественный мистер Уисперс (Терренс Манн) охотится на них и стремится уничтожить. Каждая из серий посвящена персонажу и его истории.


Лана Вачовски - Личная жизнь

Ларри Вачовски с 1993 по 2002 год был женат на Теа Блум. После развода начал встречаться с доминой Карин Уинслоу, известной как Ильза Стрикс, они заключили брак в 2009 году. Слухи о трансгендерном переходе Ларри Вачовски начали распространяться еще в начале 2000-х, но он долго не высказывался на эту тему, а совершил каминг-аут только в 2012. С тех пор Ларри стал Ланой Вачовски - первой публичной трансгендерной женщиной среди крупных деятелей кинематографа США.

Связи Ланы Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски
сестры Лилли (Энди) Вачовски

Популярные фильмы

Матрица 8.7
Матрица (1999)
Восьмое чувство 8.0
Восьмое чувство (2015)
«V» значит Вендетта 7.7
«V» значит Вендетта (2005)

Фильмография Ланы Вачовски

Matrix: Generation 6.3
Matrix: Generation Matrix: Generation
документальный 2024, Франция
Матрица: Воскрешение 5.7
Матрица: Воскрешение The Matrix: Resurrections
фантастика, боевик 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Восьмое чувство 8
Восьмое чувство
драма, фантастика, триллер 2015, США
Восхождение Юпитер 5.3
Восхождение Юпитер Jupiter Ascending
боевик, фантастика 2014, США
Смотреть трейлер
Облачный атлас 7.4
Облачный атлас Cloud Atlas
фантастика 2012, США
Смотреть трейлер Рецензия
Ниндзя-убийца 7
Ниндзя-убийца Ninja Assassin
боевик 2009, США
Смотреть трейлер
Спиди-гонщик 6.4
Спиди-гонщик Speed racer
семейный, спорт, боевик 2008, США
Смотреть трейлер Рецензия
«V» значит Вендетта 7.7
«V» значит Вендетта V for Vendetta
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Лане Вачовски
Студия Warner Bros анонсировала «Матрицу 5»
Студия Warner Bros анонсировала «Матрицу 5»
По оценке СМИ, «Матрица: Воскрешение» обернется для Warner Bros убытками в районе $100 млн
По оценке СМИ, «Матрица: Воскрешение» обернется для Warner Bros убытками в районе $100 млн
Продюсер «Матрицы: Воскрешение» опровергает, что Warner Bros планирует пятую часть
Продюсер «Матрицы: Воскрешение» опровергает, что Warner Bros планирует пятую часть

Интересные факты о Лане Вачовски

В 2012 году Лана Вачовски получила награду «За смелость» от американской организации Human Rights Campaign, которые занимаются защитой прав представителей сексуальных меньшинств и трансгендеров.

Киану Ривз вложил собственные 38 миллионов долларов в производство двух сиквелов «Матрицы».

Символы на экранах компьютеров в «Матрице» состоят из перевернутых букв, чисел и японских иероглифов письма «катакана».

Фотографии Ланы Вачовски

Лана и Энди Вачовски на съемках фильма "Восхождение Юпитер" Лана и Энди Вачовски Лана Вачовски Лана Вачовски Лана и Энди Вачовски Лана и Энди Вачовски на съемках фильма "Восхождение Юпитер"
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше