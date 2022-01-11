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Лана Вачовски

Lana Wachowski
Лана Вачовски
Лана Вачовски Lana Wachowski
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Дата рождения
21 июня 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Лилли (Энди) Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски
сестры
Биография Ланы Вачовски

Содержание: 
Лана Вачовски – Фильмы
  - Лана Вачовски - «Связь»
  - Лана Вачовски - «Матрица»
  - Лана Вачовски - «Облачный атлас»
  - Лана Вачовски - «Восьмое чувство»
​​​​​​​Лана Вачовски - Личная жизнь

Ларри (позднее – Лана) Вачовски родился 21 июня 1965 года в Чикаго, Иллинойс. Отец Ларри и Энди был бизнесменом, а мать работала медсестрой, при этом в семье царила своеобразная религиозная атмосфера: отец был убежденным атеистом, а мать, воспитанная в католичестве, перешла в шаманизм. Братья учились вместе в Чикаго, затем Ларри поступил в Бард-колледж в штате Нью-Йорк, но бросил учебу, так и не закончив. Затем братья вновь воссоединились, чтобы вместе заняться строительным бизнесом в Чикаго, и параллельно вынашивали идею «Матрицы».


Лана Вачовски – Фильмы
 

Карьера братьев Вачовски началась с фильма «Наемные убийцы» 1995 года, к которому они написали сценарий. Но режиссеры уже вынашивали идею «Матрицы», а такой крупномасштабный проект ни одна студия не была готова поручить новичкам, не снявшим ни одного фильма. Тогда Вачовски создали картину «Связь» - неонуар 1996 года, в котором отработали многие свои фирменные приемы. В 1999 году наконец появилась «Матрица», которая стала известна на весь мир и повлекла за собой множество последователей и философских споров. В 2003 году Вачовски сняли вторую часть «Матрица: Перезагрузка» и третью – «Матрица: Революция». В 2006 году они выступили сценаристами и продюсерами фильма «V – значит вендетта», который ждал большой успех. Вслед за этим Вачовски выпустили несколько провальных проектов: среди них «Спиди-гонщик» по одноименному анимэ-сериалу и фантастический боевик «Восхождение Юпитер» 2015 года. В этом же году Вачовски взялись за сериал «Восьмое чувство», который получил в целом положительные отзывы и обзавелся своим фанатским сообществом.


Лана Вачовски - «Связь»
 

Свой дебютный фильм Вачовски сняли в 1996 году в жанре неонуар. Картина рассказывает о бывшей заключенной Корки (Джина Гершон), которая въезжает в свою новую квартиру и начинает там ремонт. По соседству с ней живет мафиози Сизар (Джо Пантолиано) со своей любовницей Вайолет (Дженнифер Тилли). Корки знакомится с соседкой, и между ними возникает влечение. Девушки решают похитить у Сизара два миллиона долларов.


Лана Вачовски - «Матрица»
 

Культовый фильм 1999 года о молодом программисте Томасе Андерсоне (Киану Ривз), который по ночам занимается хакерством под псевдонимом Нео. Однажды он обращает внимание на знаки, которые приводят его к хакерше Тринити (Керри-Энн Мосс), и она сводит его с Морфиусом (Лоуренс Фишберн), который владеет тайным знанием о Матрице. Тем временем Нео начинают преследовать так называемые агенты – стражники Матрицы. Они арестовывают его на работе и допрашивают, а потом вживляют жучка и отпускают. Нео кажется, что это ему приснилось, но Тринити снова находит его и показывает, как он ошибался. Картина получила 4 «Оскара», мировое признание, а также оставила огромное наследие в сферах компьютерных игр, кино и анимэ.


Лана Вачовски - «Облачный атлас»
 

Историко-фантастический фильм 2012 года, основанный на романе Дэвида Митчелла. Картина состоит из шести символически взаимосвязанных историй, происходящих в прошлом, настоящем и будущем. Шестеро героев в разных историях являются реинкарнацией друг друга. У каждого актера несколько ролей в фильме, охватывающих разное время, расы и даже пол. В фильме снимались Холли Берри, Том Хэнкс, Хью Грант, Хьюго Уирвинг, Джим Стерджесс и другие.


Лана Вачовски - «Восьмое чувство»

Фантастический сериал, выходивший с 2015 по 2017 годы на канале Netflix. Восемь незнакомцев с разных концов света, незнакомые друг с другом, внезапно становятся так называемыми сенсейтами – начинают чувствовать друг друга на расстоянии. Джонас Малики (Навин Эндрюс) хочет помочь героям соединиться, а таинственный и могущественный мистер Уисперс (Терренс Манн) охотится на них и стремится уничтожить. Каждая из серий посвящена персонажу и его истории.


Лана Вачовски - Личная жизнь

Ларри Вачовски с 1993 по 2002 год был женат на Теа Блум. После развода начал встречаться с доминой Карин Уинслоу, известной как Ильза Стрикс, они заключили брак в 2009 году. Слухи о трансгендерном переходе Ларри Вачовски начали распространяться еще в начале 2000-х, но он долго не высказывался на эту тему, а совершил каминг-аут только в 2012. С тех пор Ларри стал Ланой Вачовски - первой публичной трансгендерной женщиной среди крупных деятелей кинематографа США.

Интересные факты о Лане Вачовски

В 2012 году Лана Вачовски получила награду «За смелость» от американской организации Human Rights Campaign, которые занимаются защитой прав представителей сексуальных меньшинств и трансгендеров.

Киану Ривз вложил собственные 38 миллионов долларов в производство двух сиквелов «Матрицы».

Символы на экранах компьютеров в «Матрице» состоят из перевернутых букв, чисел и японских иероглифов письма «катакана».

Фильмография Ланы Вачовски
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик 2021, США
5.0
Восхождение Юпитер
Восхождение Юпитер
боевик, фантастика 2014, США
5.0
Облачный атлас
Облачный атлас
фантастика 2012, США
7.0
Спиди-гонщик
Спиди-гонщик
семейный, спорт, боевик 2008, США
6.0
Матрица: Революция
Матрица: Революция
боевик, фантастика 2003, США
6.0
Матрица: Перезагрузка
Матрица: Перезагрузка
боевик, фантастика 2003, США
7.0
Матрица
Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.0
Связь
Связь
триллер, мелодрама 1996, США
7.0
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Фотографии Ланы Вачовски Все фотографии
Лана и Энди Вачовски на съемках фильма Лана и Энди Вачовски Лана Вачовски Лана Вачовски
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
По оценке СМИ, «Матрица: Воскрешение» обернется для Warner Bros убытками в районе $100 млн Дорогая научно-фантастическая картина Ланы Вачовски не смогла привлечь зрителей в кинотеатры.
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11 января 2022 14:57
Продюсер «Матрицы: Воскрешение» опровергает, что Warner Bros планирует пятую часть По его словам, фанаты могут сами додумать продолжение.
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29 декабря 2021 12:51
Если бы Лана Вачовски отказалась снимать «Матрицу 4», студия Warner Bros пригласила бы другого режиссера Компания в любом случае выпустила бы новую часть.
Написать
28 декабря 2021 16:37
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1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
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Лилли (Энди) Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски Lilly (Andy) Wachowski
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