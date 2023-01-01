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Облачный атлас Облачный атлас
Киноафиша Фильмы Облачный атлас Награды и номинации фильма Облачный атлас
Cloud Atlas Облачный атлас 2012 / США
7.5 Оцените
160 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Облачный атлас

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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