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Развод Надера и Симин
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Jodaeiye Nader az Simin
Развод Надера и Симин
2011 / Иран
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7.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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