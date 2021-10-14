Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бабак Карими
Бабак Карими
Babak Karimi
О персоне
Фильмография
Новости
Бабак Карими
Babak Karimi
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 марта 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Бабака Карими
Родился 22 марта 1960 года.
Развернуть
Фильмография Бабака Карими
Нули и единицы
триллер, военный
2021, Германия / Великобритания / Италия
5.0
Вся жизнь впереди
драма
2020, Италия
6.0
Ялда - ночь прощения
драма
2019, Иран / Франция / Германия / Швейцария / Люксембург / Ливан
6.0
Венецианский детектив
комедия, детектив
2017, Италия
5.0
Свадьба
драма
2016, Бельгия / Пакистан / Люксембург / Франция
7.0
Коммивояжер
драма
2016, Франция / Иран
7.0
Прошлое
детектив, драма
2013, Франция / Италия
7.0
Развод Надера и Симин
драма
2011, Иран
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер триллера «Нули и единицы» с Итаном Хоуком в роли близнецов по разные стороны террористического заговора
Поставил фильм культовый режиссер Абель Феррара.
Написать
14 октября 2021 12:45
Все новости
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все