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Развод Надера и Симин Развод Надера и Симин
Киноафиша Фильмы Развод Надера и Симин Развод Надера и Симин, 2011: актеры и роли
Jodaeiye Nader az Simin Развод Надера и Симин 2011 / Иран
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Развод Надера и Симин, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Асгар Фархади Асгар Фархади Asghar Farhadi
В ролях
Пейман Моаади Пейман Моаади Payman Maadi Лейла Хатами Лейла Хатами Leila Hatami Сарэ Байат Шахиб Хоссейни Сарина Фархади Сарина Фархади Sarina Farhadi Али-Асгар Шахбази Бабак Карими Бабак Карими Babak Karimi Ширин Язданбакхш
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