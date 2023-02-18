Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Противник
6.7
Киноафиша Фильмы Противник
6.7

Противник

, 2023
Motståndaren
Норвегия, Швеция / драма / 18+
Постер фильма Противник
6.7

О фильме

После того как об Имане и его семье поползли ужасающие слухи, они вынуждены были бежать из Ирана. В качестве беженцев они оказываются в захудалом отеле на севере Швеции. Чувствуя свою беспомощность, Иман пытается сохранить роль главы семьи.

В ролях

Пейман Моаади
Пейман Моаади
Iman
Amirali Abanzad
Flickans pappa
Ahmed Abdullahi
Motaz
Ардалан Эсмаили
Ардалан Эсмаили
Йунас Саартамо
Йунас Саартамо
Robin Ahlqvist
Brottare
Leyla Aksoy
Flicka som spelar piano
Anton Andersson
Brottare
William Arvidsson
Brottare
Helya Beikzadeh
Flickans mamma
Anton Carlsson
Brottare
Бьорн Эльгерд
Thomas
Режиссер Милад Алами
Сценарист Милад Алами
Композитор Йон Экстранд, Carl-Johan Sevedag
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия / Швеция
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 18 февраля 2023
Дата выхода
24 ноября 2023 Азербайджан
24 ноября 2023 Болгария
12 апреля 2024 Великобритания 15
26 октября 2023 Греция
24 ноября 2023 Кыргызстан
9 ноября 2023 Литва N13
24 ноября 2023 Польша
24 ноября 2023 Таджикистан
Сборы в мире $3 310
Производство Ape&Bjørn, Tangy
Другие названия
Motståndaren, Opponent, Adversaire, Doshman, Ellenfél, Oponent, Αντίπαλος, Противник

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше