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После того как об Имане и его семье поползли ужасающие слухи, они вынуждены были бежать из Ирана. В качестве беженцев они оказываются в захудалом отеле на севере Швеции. Чувствуя свою беспомощность, Иман пытается сохранить роль главы семьи.
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