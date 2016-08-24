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Свадьба
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Свадьба, 2016

2016 / Бельгия / Пакистан / Люксембург / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Режиссёр Стефан Стрекер свой фильм «Свадьба» определяет как настоящую греческую трагедию, а главную героиню, 19-летнюю бельгийку из семьи пакистанских иммигрантов Захиру, называет Антигоной нашего времени. Девушка стоит перед выбором: остаться пакистанкой и, значит, выйти замуж по мусульманским традициям своей семьи, или – стать бельгийкой, выйдя замуж по любви, вопреки желаниям своих родителей. «Захира – настоящая героиня 2017 года, – говорит Стрекер. – Это девушка, которая сказала «нет». На самом деле, фильм о том, что значит быть молодым. Он затрагивает очень глубокий вопрос: есть ли что-то более сильное, чем любовь?»

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 августа 2016
Возраст 18+
Режиссер
Стефан Стрекер
В ролях
Лина Эль-Араби
Себастьен Хубани
Бабак Карими
Бабак Карими
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свадьба 2 постера
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