Свадьба, 2016

Режиссёр Стефан Стрекер свой фильм «Свадьба» определяет как настоящую греческую трагедию, а главную героиню, 19-летнюю бельгийку из семьи пакистанских иммигрантов Захиру, называет Антигоной нашего времени. Девушка стоит перед выбором: остаться пакистанкой и, значит, выйти замуж по мусульманским традициям своей семьи, или – стать бельгийкой, выйдя замуж по любви, вопреки желаниям своих родителей. «Захира – настоящая героиня 2017 года, – говорит Стрекер. – Это девушка, которая сказала «нет». На самом деле, фильм о том, что значит быть молодым. Он затрагивает очень глубокий вопрос: есть ли что-то более сильное, чем любовь?»