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Развод Надера и Симин
Награды и номинации фильма Развод Надера и Симин
Jodaeiye Nader az Simin
Развод Надера и Симин
2011 / Иран
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8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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