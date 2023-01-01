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Развод Надера и Симин Развод Надера и Симин
Киноафиша Фильмы Развод Надера и Симин Награды и номинации фильма Развод Надера и Симин
Jodaeiye Nader az Simin Развод Надера и Симин 2011 / Иран
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Награды и номинации фильма Развод Надера и Симин

Вся информация о фильме
Берлинале 2011 Берлинале 2011
«Золотой медведь»
Победитель
Приз экуменического жюри
Победитель
«Серебряный медведь» лучшему актёру
Победитель
«Серебряный медведь» лучшей актрисе
Победитель
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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