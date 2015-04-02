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Развод Надера и Симин Развод Надера и Симин
Киноафиша Фильмы Развод Надера и Симин Отзывы о фильме «Развод Надера и Симин»
Jodaeiye Nader az Simin Развод Надера и Симин 2011 / Иран
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Отзывы о фильме «Развод Надера и Симин»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 25/11/2011 - 10:23:01):Впечатлил колорит и особенности следственно-судебной системы местной…



Аналогично. Женщицы, причем ведь красивые, одетые в несколько слоев, как капуста. Тряпки эти на голове, мешают, ужас.

А судебная система ничего, вполне себе состязательная. То друг с другом состязаются, то со следователем, который вроде и судья одновременно (или мне показалось?).



Фильм понравился очень. Ерзала, вздыхала, переживала. За взрослых, за детей особенно.

Дело житейское, а мозг история вынесла, пробрало...

Эффект сильный, наверное, потому что актеры все незнакомые, но за два часа так к ним привыкла, что стало казаться, что давно их знаю и где-то уже раньше видела.



Насчет "спектаклей"... А мне показалось, что адекватно герои себя ведут, ведь ситуация очень непростая случилась.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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