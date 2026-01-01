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Лейла Хатами
Leila Hatami
Киноафиша
Персоны
Лейла Хатами
Лейла Хатами
Leila Hatami
Дата рождения
1 октября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актер озвучки
Биография Лейлы Хатами
Родилась 1 октября 1972 года. Тегеран, Иран.
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Популярные фильмы
8.1
Развод Надера и Симин
(2011)
7.4
Лейла
(1997)
6.9
Старый холостяк
(2024)
Фильмография Лейлы Хатами
6.9
Старый холостяк
Pir Pesar
триллер, драма
2024, Иран
6.2
Absence
Naboodan
драма, детектив, триллер
2021, Чехия / Иран / Словакия
6.2
Свинья
The Pig
комедия
2018, Иран
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6.6
Последняя фантазия
The Last Fiction
анимация, драма, приключения
2018, Иран
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
Развод Надера и Симин
Jodaeiye Nader az Simin
драма
2011, Иран
Смотреть трейлер
4.4
Каждую ночь в одиночестве
Every night loneliness
драма
2008, Иран
7.4
Лейла
Leila
драма, семейный, мелодрама
1997, Иран
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