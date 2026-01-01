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Лейла Хатами
Лейла Хатами Leila Hatami
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Лейла Хатами

Leila Hatami

Дата рождения
1 октября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актер озвучки

Биография Лейлы Хатами

Родилась 1 октября 1972 года. Тегеран, Иран.

Популярные фильмы

Развод Надера и Симин 8.1
Развод Надера и Симин (2011)
Лейла 7.4
Лейла (1997)
Старый холостяк 6.9
Старый холостяк (2024)

Фильмография Лейлы Хатами

Старый холостяк 6.9
Старый холостяк Pir Pesar
триллер, драма 2024, Иран
Absence 6.2
Absence Naboodan
драма, детектив, триллер 2021, Чехия / Иран / Словакия
Свинья 6.2
Свинья The Pig
комедия 2018, Иран
Смотреть трейлер Рецензия
Последняя фантазия 6.6
Последняя фантазия The Last Fiction
анимация, драма, приключения 2018, Иран
Смотреть трейлер Рецензия
Развод Надера и Симин 8.1
Развод Надера и Симин Jodaeiye Nader az Simin
драма 2011, Иран
Смотреть трейлер
Каждую ночь в одиночестве 4.4
Каждую ночь в одиночестве Every night loneliness
драма 2008, Иран
Лейла 7.4
Лейла Leila
драма, семейный, мелодрама 1997, Иран
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