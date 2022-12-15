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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2011

Рейтинг фильмов в жанре драма 2011 года

1+1
1 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Живая сталь
3 Живая сталь
драма, боевик 2011, США
8.4
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Люди Икс: Первый класс
4 Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.2
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Механик
5 Механик
драма, боевик 2011, США
8.2
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Исходный код
6 Исходный код
драма, фантастика 2011, США / Франция
8.1
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Воды слонам!
7 Воды слонам!
драма 2011, США
8.0
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Неизвестный
8 Неизвестный
драма, криминал, триллер 2011, США
7.9
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Тор
9 Тор
боевик, приключения, драма 2011, США
7.9
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Клятва
10 Клятва
мелодрама, драма 2011, США
7.8
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Джейн Эйр
11 Джейн Эйр
мелодрама, драма 2011, Великобритания
7.8
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Красная шапочка
12 Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези 2011, США
7.7
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Санктум
13 Санктум
триллер, драма, приключения 2011, США
7.7
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Высоцкий. Спасибо, что живой
14 Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма 2011, Россия
7.6
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Милый друг
15 Милый друг
драма 2011, Великобритания
7.6
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Человек, который изменил все
16 Человек, который изменил все
драма 2011, США
7.5
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История дельфина
17 История дельфина
драма 2011, США
7.5
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Кожа, в которой я живу
18 Кожа, в которой я живу
драма 2011, Испания
7.5
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Коломбиана
19 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Аноним
20 Аноним
драма 2011, Германия / Великобритания
7.5
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Драйв
21 Драйв
драма, боевик 2011, США
7.5
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Учитель на замену
22 Учитель на замену
драма 2011, США
7.5
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Война богов: Бессмертные
23 Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма 2011, США
7.4
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Обряд
24 Обряд
драма, триллер, ужасы 2011, США
7.4
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Сибирь. Монамур
25 Сибирь. Монамур
драма 2011, Россия
7.3
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Бой с тенью 3: Последний раунд
26 Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал 2011, Россия
7.3
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Камень
27 Камень
драма, триллер 2011, Россия
7.2
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Ромовый дневник
28 Ромовый дневник
драма, приключения 2011, США
7.2
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Линкольн для адвоката
29 Линкольн для адвоката
драма, триллер 2011, США
7.2
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Опасный метод
30 Опасный метод
драма 2011, Германия / Канада / Великобритания
7.2
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Generation П
31 Generation П
драма, фантастика, комедия 2011, Россия
7.1
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Реальная сказка
32 Реальная сказка
драма, комедия 2011, Россия
7.0
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Служебный роман. Наше время
33 Служебный роман. Наше время
комедия, драма 2011, Россия
6.5
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11 11 11
34 11 11 11
триллер, ужасы, драма 2011, США / Испания
6.4
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