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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
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1
1+1
комедия, драма, биография
2011, Франция
9.0
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2
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.5
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3
Живая сталь
драма, боевик
2011, США
8.4
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4
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма
2011, США
8.2
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5
Механик
драма, боевик
2011, США
8.2
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6
Исходный код
драма, фантастика
2011, США / Франция
8.1
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7
Воды слонам!
драма
2011, США
8.0
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8
Неизвестный
драма, криминал, триллер
2011, США
7.9
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9
Тор
боевик, приключения, драма
2011, США
7.9
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10
Клятва
мелодрама, драма
2011, США
7.8
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11
Джейн Эйр
мелодрама, драма
2011, Великобритания
7.8
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12
Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези
2011, США
7.7
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13
Санктум
триллер, драма, приключения
2011, США
7.7
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14
Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма
2011, Россия
7.6
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15
Милый друг
драма
2011, Великобритания
7.6
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16
Человек, который изменил все
драма
2011, США
7.5
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17
История дельфина
драма
2011, США
7.5
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18
Кожа, в которой я живу
драма
2011, Испания
7.5
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19
Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер
2011, США / Франция
7.5
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20
Аноним
драма
2011, Германия / Великобритания
7.5
Оцените
21
Драйв
драма, боевик
2011, США
7.5
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22
Учитель на замену
драма
2011, США
7.5
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23
Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма
2011, США
7.4
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24
Обряд
драма, триллер, ужасы
2011, США
7.4
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25
Сибирь. Монамур
драма
2011, Россия
7.3
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26
Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал
2011, Россия
7.3
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27
Камень
драма, триллер
2011, Россия
7.2
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28
Ромовый дневник
драма, приключения
2011, США
7.2
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29
Линкольн для адвоката
драма, триллер
2011, США
7.2
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30
Опасный метод
драма
2011, Германия / Канада / Великобритания
7.2
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31
Generation П
драма, фантастика, комедия
2011, Россия
7.1
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32
Реальная сказка
драма, комедия
2011, Россия
7.0
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33
Служебный роман. Наше время
комедия, драма
2011, Россия
6.5
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34
11 11 11
триллер, ужасы, драма
2011, США / Испания
6.4
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