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Старый холостяк
Старый холостяк
Pir Pesar
18+
Напомним о выходе в прокат
триллер
драма
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Страна
Иран
Продолжительность
3 часа 12 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
25 января 2024
Дата выхода
11 июня 2025
Иран
Производство
Seven Springs Pictures
Другие названия
Pir Pesar, The Old Bachelor
Режиссер
Oktay Baraheni
В ролях
Hajir Sam Ahmadi
Mahsa Bagheri
Хамед Бехдад
Mohammad Reza Davoudnejad
Бабак Хамидян
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
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