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Киноафиша Фильмы Старый холостяк

Старый холостяк

Pir Pesar 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Иран
Продолжительность 3 часа 12 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 января 2024
Дата выхода
11 июня 2025 Иран
Производство Seven Springs Pictures
Другие названия
Pir Pesar, The Old Bachelor
Режиссер
Oktay Baraheni
В ролях
Hajir Sam Ahmadi
Mahsa Bagheri
Хамед Бехдад
Mohammad Reza Davoudnejad
Бабак Хамидян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
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