Бесславные ублюдки (реж. версия), 2009

- режиссерская версия фильма демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами
В оккупированной немцами Франции молодая еврейская беженка Шошанна Дрейфус становится свидетельницей убийства своей семьи полковником Гансом Ландой. Чудом сбежав, она планирует отомстить. Несколько лет спустя, когда немецкий герой войны Фредерик Цоллер проявляет к ней интерес и устраивает премьеру фильма про себя самого в кинотеатре, которым она управляет, Шошанна понимает, что ее время пришло. Это мероприятие, которое должен посетить каждый крупный нацистский офицер, привлекает внимание «Ублюдков», партизан во главе с лейтенантом Альдо Рейном. По мере того, как приближается премьера, вокруг Шошанны запутывается клубок интриг, а ее старый враг Ланда оказывается дальновиднее, чем она могла себе представить…
Действие картины разворачивается в оккупированной фашистами Франции. На глазах у Шошанны Дрейфус от рук немецкого полковника Ганса Ланда погибает ее семья. Девушке чудом удается спастиcь и бежать в Париж. Там она устраивается на работу в кинотеатр.
В это же время где-то в Европе лейтенант Альдо Рэйн собирает группу еврейских солдат, именующих себя «Ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк, выдающая себя за актрису. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Шошанной, мечтающей отомстить обидчикам.