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Бесславные ублюдки (реж. версия) Бесславные ублюдки (реж. версия)
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Inglourious Basterds

Бесславные ублюдки (реж. версия), 2009

2009 / Германия / США
7.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

- режиссерская версия фильма демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами

В оккупированной немцами Франции молодая еврейская беженка Шошанна Дрейфус становится свидетельницей убийства своей семьи полковником Гансом Ландой. Чудом сбежав, она планирует отомстить. Несколько лет спустя, когда немецкий герой войны Фредерик Цоллер проявляет к ней интерес и устраивает премьеру фильма про себя самого в кинотеатре, которым она управляет, Шошанна понимает, что ее время пришло.  Это мероприятие, которое должен посетить каждый крупный нацистский офицер, привлекает внимание «Ублюдков», партизан во главе с лейтенантом Альдо Рейном. По мере того, как приближается премьера, вокруг Шошанны запутывается клубок интриг, а ее старый враг Ланда оказывается дальновиднее, чем она могла себе представить…

  • Квентин Тарантино подумывал о том, чтобы отказаться от фильма, в то время как кастинг искал кого-нибудь на роль полковника Ганса Ланды, опасаясь, что он написал роль, которую невозможно было сыграть. Однако после прослушивания Кристофа Вальца и Тарантино, и его продюсер согласились, что нашли идеального актера. 
  • Тиль Швайгер, родившийся и выросший в Германии, всегда отказывался надевать нацистскую форму для роли в кино. Швайгер согласился при условии, что он сможет убить нациста в каждой сцене, в которой он ее наденет.

Действие картины разворачивается в оккупированной фашистами Франции. На глазах у Шошанны Дрейфус от рук немецкого полковника Ганса Ланда погибает ее семья. Девушке чудом удается спастиcь и бежать в Париж. Там она устраивается на работу в кинотеатр.

В это же время где-то в Европе лейтенант Альдо Рэйн собирает группу еврейских солдат, именующих себя «Ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк, выдающая себя за актрису. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Шошанной, мечтающей отомстить обидчикам.

7.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 20 августа 2009
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 20 мая 2009
Прокатчик UPI
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Элай Рот
Элай Рот
Майк Майерс
Майк Майерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бесславные ублюдки (реж. версия) 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:49
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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Кадры из фильма Все кадры
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