5 лучших фильмов Квентина Тарантино

Сегодня многие родители хватаются за голову: ребенок постоянно смотрит телевизор! А вдруг из него вырастет второй Квентин Тарантино?

Квентин действительно проводил слишком много времени перед телевизором, смотря без разбору все фильмы и телешоу, сочиняя собственные сценарии и разыгрывая их со своими игрушками. Он любит все жанры кинематографа. Актер Майкл Фассбендер говорит о Тарантино, что тот фильмы ест, дышит ими и живет благодаря им. «Ты притаскиваешь ему шведскую фигню 1963 года, а он тебе: «Да, чувак, конечно, смотрел!». Отсюда и стиль самого Тарантино — он умеет сделать кино в любом жанре и буквально из всего, хоть из обсуждения гамбургеров двумя мужиками в баре. И трудно назвать 5 его лучших фильмов — у него практически нет худших!

1992, «Бешеные псы»

Восемь солидных мужиков сидят в кафе и болтают о песне Мадонны «Как девственница». У них прозвища, словно у секретных агентов — по цветам (Синий, Оранжевый и другие). Происходит небольшой конфликт из-за чаевых. Выйдя из заведения общепита, эти ребята просто идут и с оружием грабят ювелирный магазинчик. Но все идет не по плану — они нарываются на полицейскую засаду...

Фильм снят за 35 дней. Бюджет был так мал, что дизайнер предоставила авторские костюмы бесплатно, в знак любви к жанру криминального кино, а актеры использовали собственную одежду (у Бушеми не брюки, а его черные джинсы, Пенн в своей трек-куртке).

1994, «Криминальное чтиво»

Винсент Вега и Джулс Уиннфилд — крутые бандиты, работающие на еще более крутого Марселласа Уоллеса. Их задание — забрать у другого криминального авторитета принадлежащий Уоллесу чемодан. По дороге парни обсуждают свою опасную и трудную службу — вот, например, Винсенту нужно вечером «выгуливать» жену босса Мию. Учитывая характер и босса, и жены, поручение реально опасное!

Фанаты долго гадали, что светится в чемодане. Версии: золотой пиджак Элвиса Пресли, статуэтка Оскара, купленного Уоллесом заранее для Мии (она мечтает стать знаменитой актрисой), душа Уоллеса.

2003-2004, «Убить Билла» (дилогия)

В часовне «Две сосны» совершено зверское преступление: расстреляно 9 участников свадебной церемонии. Один из убийц вытирает платком с надписью «Билл» окровавленное лицо стонущей от боли невесты, а затем добивает ее выстрелом в голову. Но местный шериф обнаруживает, что девушка — единственная, кто остался в живых. Тяжелораненную, ее доставляют в больницу, где она лежит в коме. В ее палату проникает одна из убийц — Элли Драйвер. Она явилась добить несчастную...

Желтый костюмчик Беатрис Киддо — оммаж Брюсу Ли в «Игре смерти» (в этом фильме он носит похожие костюмы).

2009, «Бесславные ублюдки»

Эсэсовец Ганс Ланда, охотящийся за евреями, врывается в дом французского фермера Лападитта и допрашивает его. В итоге Лападитт признается, что прячет у себя в подполе семью Дрейфус. Подчиненные Ланды расстреливают еврейскую семью, но Шошанне Дрейфус удается попытка к бегству. Американский лейтенант Альдо Рейн собирает отряд из соотечественников-евреев: эти парни действуют на территории оккупированной Франции, убивая и деморализуя нацистов: они скальпируют жертв, вырезают свастики у них на лбу...

Тарантино приехал домой к Брэду Питту, чтобы уговорить его сниматься. Глубокой ночью, после 5 бутылок вина Питт согласился.

2012, «Джанго освобожденный»

1858. Джанго продали на аукционе, разлучив с женой, и в компании других рабов гонят на Юг. Ночью двое братьев-работорговцев и их товар встречают в лесу респектабельного господина — доктора-дантиса Кинга Шульца. Доктор выражает желание купить Джанго, но братья Спек отказывают ему. И тогда почтенный господин убивает одного из них, а второго в беспомощном состоянии оставляет на расправу освобожденным людям. Выясняется, что Шульц — охотник за головами...

Динамит в фильме — анахронизм, его изобрели на 9 лет позже.