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Фильмы Квентина Тарантино
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Фильмы Квентина Тарантино

Едва ли не каждый фильм Квентина Тарантино становится культовым – от «Бешеных псов» и «Криминального чтива» до совсем недавнего «Однажды… в Голливуде», ставшего любовным посланием «Фабрике грез». Хоть Тарантино периодически и грозится уйти на покой, пока одному из самых ярких и самобытных киноделов нашего времени еще есть, что сказать зрителю.

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Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
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7.0
комедия, драма
2019, США
Однажды... Тарантино
Однажды... Тарантино
6.0
документальный
2019, США
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
6.0
документальный
2018, Германия
Омерзительная восьмерка
Омерзительная восьмерка
7.0
комедия, вестерн, триллер
2015, США
Джанго освобожденный
Джанго освобожденный
8.0
вестерн
2012, США
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
Бесславные ублюдки (реж. версия)
Бесславные ублюдки (реж. версия)
7.0
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
Не совсем Голливуд
Не совсем Голливуд
7.0
документальный
2008, Австралия / США
Планета страха
Планета страха
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7.0
ужасы, фантастика, боевик, комедия
2007, США
Грайндхаус
Грайндхаус
7.0
ужасы, боевик, фантастика, комедия
2007, США / Канада
Доказательство смерти
Доказательство смерти
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, криминал
2007, США
Убить Билла 2
Убить Билла 2
7.0
боевик, драма, триллер, криминал
2004, США
Убить Билла
Убить Билла
7.0
драма, комедия, криминал, триллер, боевик
2003, США
Никки, дьявол - младший
Никки, дьявол - младший
0.0
мелодрама, фантастика, комедия
2000, США
Джеки Браун
Джеки Браун
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8.0
триллер, криминал, драма
1997, США
От заката до рассвета
От заката до рассвета
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, триллер, ужасы
1995, США
Четыре комнаты
Четыре комнаты
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1995, США
Отчаянный
Отчаянный
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма, боевик, мелодрама
1995, США / Мексика
Криминальное чтиво
Криминальное чтиво
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма
1994, США
Бешеные псы
Бешеные псы
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7.0
триллер
1992, США
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5 лучших фильмов Квентина Тарантино

Сегодня многие родители хватаются за голову: ребенок постоянно смотрит телевизор! А вдруг из него вырастет второй Квентин Тарантино?

Квентин действительно проводил слишком много времени перед телевизором, смотря без разбору все фильмы и телешоу, сочиняя собственные сценарии и разыгрывая их со своими игрушками. Он любит все жанры кинематографа. Актер Майкл Фассбендер говорит о Тарантино, что тот фильмы ест, дышит ими и живет благодаря им. «Ты притаскиваешь ему шведскую фигню 1963 года, а он тебе: «Да, чувак, конечно, смотрел!». Отсюда и стиль самого Тарантино — он умеет сделать кино в любом жанре и буквально из всего, хоть из обсуждения гамбургеров двумя мужиками в баре. И трудно назвать 5 его лучших фильмов — у него практически нет худших!

1992, «Бешеные псы»

Восемь солидных мужиков сидят в кафе и болтают о песне Мадонны «Как девственница». У них прозвища, словно у секретных агентов — по цветам (Синий, Оранжевый и другие). Происходит небольшой конфликт из-за чаевых. Выйдя из заведения общепита, эти ребята просто идут и с оружием грабят ювелирный магазинчик. Но все идет не по плану — они нарываются на полицейскую засаду...

Фильм снят за 35 дней. Бюджет был так мал, что дизайнер предоставила авторские костюмы бесплатно, в знак любви к жанру криминального кино, а актеры использовали собственную одежду (у Бушеми не брюки, а его черные джинсы, Пенн в своей трек-куртке).

1994, «Криминальное чтиво»

Винсент Вега и Джулс Уиннфилд — крутые бандиты, работающие на еще более крутого Марселласа Уоллеса. Их задание — забрать у другого криминального авторитета принадлежащий Уоллесу чемодан. По дороге парни обсуждают свою опасную и трудную службу — вот, например, Винсенту нужно вечером «выгуливать» жену босса Мию. Учитывая характер и босса, и жены, поручение реально опасное!

Фанаты долго гадали, что светится в чемодане. Версии: золотой пиджак Элвиса Пресли, статуэтка Оскара, купленного Уоллесом заранее для Мии (она мечтает стать знаменитой актрисой), душа Уоллеса.

2003-2004, «Убить Билла» (дилогия)

В часовне «Две сосны» совершено зверское преступление: расстреляно 9 участников свадебной церемонии. Один из убийц вытирает платком с надписью «Билл» окровавленное лицо стонущей от боли невесты, а затем добивает ее выстрелом в голову. Но местный шериф обнаруживает, что девушка — единственная, кто остался в живых. Тяжелораненную, ее доставляют в больницу, где она лежит в коме. В ее палату проникает одна из убийц — Элли Драйвер. Она явилась добить несчастную...

Желтый костюмчик Беатрис Киддо — оммаж Брюсу Ли в «Игре смерти» (в этом фильме он носит похожие костюмы).

2009, «Бесславные ублюдки»

Эсэсовец Ганс Ланда, охотящийся за евреями, врывается в дом французского фермера Лападитта и допрашивает его. В итоге Лападитт признается, что прячет у себя в подполе семью Дрейфус. Подчиненные Ланды расстреливают еврейскую семью, но Шошанне Дрейфус удается попытка к бегству. Американский лейтенант Альдо Рейн собирает отряд из соотечественников-евреев: эти парни действуют на территории оккупированной Франции, убивая и деморализуя нацистов: они скальпируют жертв, вырезают свастики у них на лбу...

Тарантино приехал домой к Брэду Питту, чтобы уговорить его сниматься. Глубокой ночью, после 5 бутылок вина Питт согласился.

2012, «Джанго освобожденный»

1858. Джанго продали на аукционе, разлучив с женой, и в компании других рабов гонят на Юг. Ночью двое братьев-работорговцев и их товар встречают в лесу респектабельного господина — доктора-дантиса Кинга Шульца. Доктор выражает желание купить Джанго, но братья Спек отказывают ему. И тогда почтенный господин убивает одного из них, а второго в беспомощном состоянии оставляет на расправу освобожденным людям. Выясняется, что Шульц — охотник за головами...

Динамит в фильме — анахронизм, его изобрели на 9 лет позже.

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