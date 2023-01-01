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Человек-паук
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Spider-Man
Человек-паук
2002 / США
8.1
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21
голос
Рейтинг IMDb: 7.4
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Вся информация о фильме
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