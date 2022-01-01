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Человек-паук Человек-паук
Киноафиша Фильмы Человек-паук Человек-паук, 2002: актеры и роли
Spider-Man Человек-паук 2002 / США
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Человек-паук, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Рэйми Сэм Рэйми Sam Raimi
В ролях
Тоби Магуайр Тоби Магуайр Tobey Maguire Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Дж.К. Симмонс Дж.К. Симмонс J.K. Simmons Майкл Пападжон Michael Papajohn Рэнди Поффо Джо Манганиелло Рэнди Поффо Розмари Харрис Rosemary Harris Тед Рэйми Тед Рэйми Ted Raimi Клифф Робертсон Cliff Robertson Билл Нанн Bill Nunn Брюс Кэмпбелл Брюс Кэмпбелл Bruce Campbell Стэн Ли Стэн Ли Stan Lee
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