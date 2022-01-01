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Человек-паук
Человек-паук, 2002: актеры и роли
Spider-Man
Человек-паук
2002 / США
7.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Человек-паук, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Рэйми
Sam Raimi
В ролях
Тоби Магуайр
Tobey Maguire
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Джеймс Франко
James Franco
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Майкл Пападжон
Michael Papajohn
Рэнди Поффо
Джо Манганиелло
Рэнди Поффо
Розмари Харрис
Rosemary Harris
Тед Рэйми
Ted Raimi
Клифф Робертсон
Cliff Robertson
Билл Нанн
Bill Nunn
Брюс Кэмпбелл
Bruce Campbell
Стэн Ли
Stan Lee
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