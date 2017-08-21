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Безбашенные Безбашенные
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Renegades

Безбашенные, 2017

2017 / Франция / Германия
6.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Команда спецназа ВМС «Морские котики» находит необъятные сокровища, и теперь просто необходимо разгадать тайну, связанную с этой подводной находкой.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Безбашенные» - это новый фильм режиссёра Стивен Куэйла («Навстречу шторму», «Пункт назначения 5»). Главные роли исполнили такие актёры, как Салливан Степлтон («Отряд самоубийц», «300 спартанцев: Расцвет империи»), Юэн Бремнер («На игле», «Чёрный ястреб», «Матч Поинт»), Дж.К. Симмонс («Одержимость»), Сильвия Хукс («Лучшее предложение») и другие. 

В центре сюжета - отряд спецназа ВМС «Морские котики». Мужчины проходят службу в разрушенной и полуичвшей военные увечья Сербии. Однажды на озере они находят ценные сокровища. Чтобы разгадать их тайну, героям предстоит пройти немало испытаний и противостоять серьёзным врагам.

- Бюджет фильма «Безбашенные» составил 40 миллионов долларов

- Джошуа Генри и Дж.К. Симмонс являются единственными американскими актёрами в касте

- Актёр Салливан Степлтон играл в сериале «Ответный удар», как и Ричард Армитедж, который снялся у режиссёра Стивена Куэйла в ленте «Навстречу шторму»

В одном из озер пострадавшей от войны Сербии, команда спецназа ВМС «Морские котики» находит необъятные сокровища, и теперь просто необходимо разгадать тайну, связанную с этой подводной находкой.

6.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 октября 2017
Премьера онлайн 5 января 2018
Премьера в мире 21 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Стивен Куэйл
Стивен Куэйл
В ролях
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Салливан Степлтон
Салливан Степлтон
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Сильвия Хукс
Сильвия Хукс
Чарли Бьюли
Чарли Бьюли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Безбашенные 3 постера
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Специальный отряд американских военных узнает, что на дне одного из озер Боснии можно отыскать настоящий клад. Когда-то слитки с золотом, деньги и произведения искусства оставили здесь бегущие от союзных войск немецкие солдаты, и теперь все это бесхозно хранится там, где его вряд ли бы стали искать. Нужно придумать план, чтобы достать это все со дна, т.к. весит клад прилично, а еще не попасться в поле зрения местных военных. В общем, все не просто, да еще и командир решает отправить их домой,…
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