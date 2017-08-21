Безбашенные, 2017

«Безбашенные» - это новый фильм режиссёра Стивен Куэйла («Навстречу шторму», «Пункт назначения 5»). Главные роли исполнили такие актёры, как Салливан Степлтон («Отряд самоубийц», «300 спартанцев: Расцвет империи»), Юэн Бремнер («На игле», «Чёрный ястреб», «Матч Поинт»), Дж.К. Симмонс («Одержимость»), Сильвия Хукс («Лучшее предложение») и другие.
В центре сюжета - отряд спецназа ВМС «Морские котики». Мужчины проходят службу в разрушенной и полуичвшей военные увечья Сербии. Однажды на озере они находят ценные сокровища. Чтобы разгадать их тайну, героям предстоит пройти немало испытаний и противостоять серьёзным врагам.
- Бюджет фильма «Безбашенные» составил 40 миллионов долларов
- Джошуа Генри и Дж.К. Симмонс являются единственными американскими актёрами в касте
- Актёр Салливан Степлтон играл в сериале «Ответный удар», как и Ричард Армитедж, который снялся у режиссёра Стивена Куэйла в ленте «Навстречу шторму»
В одном из озер пострадавшей от войны Сербии, команда спецназа ВМС «Морские котики» находит необъятные сокровища, и теперь просто необходимо разгадать тайну, связанную с этой подводной находкой.