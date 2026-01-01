Оповещения от Киноафиши
Человек-паук
Фильмы
Человек-паук
Награды и номинации фильма Человек-паук
Награды и номинации фильма Человек-паук 2002
Награды
Оскар 2003
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Best Male Performance
Номинант
