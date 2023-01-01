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Интерстеллар
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Interstellar
Интерстеллар
2014 / США / Великобритания
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8.1
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244
голоса
Рейтинг IMDb: 8.7
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Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.0
Аватар
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Темный рыцарь
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