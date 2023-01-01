Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Интерстеллар
Награды и номинации фильма Интерстеллар
Interstellar
Интерстеллар
2014 / США / Великобритания
Смотреть трейлер
8.1
Оцените
246
голосов
Рейтинг IMDb: 8.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Интерстеллар
Вся информация о фильме
Оскар 2015
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2015
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая музыка к фильму
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Related video
Кудрявцева поймет, кого потеряла: Лазарев изменил внешность после свидания с бывшей
Первый памятник Шатунову сложно назвать хорошим: причину поймут все
Сыном «самого уродливого» актера СССР оказался красавчик: такому не доверят роль Шарикова
Лысенький, с пузиком: сыну Караченцова и Поргиной не повезло в генетической лотерее
Спиртное литрами, сигареты пачками: Пересильд не должна была стать космонавтом
Гимнастки Винер выходят замуж, следуя одному правилу: касается «приданого» женихов
Сидит на шее у жены: что известно о муже Елены Яковлевой, от которого актриса родила странного сына
Вся правда о вредных Девах: советы астрологов, как ужиться с этими знаками Зодиака
Ханде Эрчел ее ненавидит: новой королевой турецких сериалов называют эту красавицу
Ответьте на вопросы теста, а мы скажем, что для вас главное в любви
Телефонные аферисты дважды ошарашили семью Стоянова: вот что им сообщили в 7 утра
Копия Полищук: не поверите глазам, увидев детское фото Заворотнюк
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить