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Интерстеллар Интерстеллар
Киноафиша Фильмы Интерстеллар Награды и номинации фильма Интерстеллар
Interstellar Интерстеллар 2014 / США / Великобритания
8.1 Оцените
246 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Награды и номинации фильма Интерстеллар

Вся информация о фильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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