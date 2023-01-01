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Интерстеллар
Интерстеллар, 2014: актеры и роли
Interstellar
Интерстеллар
2014 / США / Великобритания
Трейлер
8.1
Оцените
235
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Интерстеллар, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Нолан
Christopher Nolan
В ролях
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Джессика Честейн
Jessica Chastain
Маккензи Фой
Mackenzie Foy
Тофер Грейс
Topher Grace
Майкл Кейн
Michael Caine
Уэс Бентли
Wes Bentley
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Билл Ирвин
Bill Irwin
Джон Литгоу
John Lithgow
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
Тимоти Шаламе
Timothee Chalamet
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