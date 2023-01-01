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Интерстеллар Интерстеллар
Киноафиша Фильмы Интерстеллар Интерстеллар, 2014: актеры и роли
Interstellar Интерстеллар 2014 / США / Великобритания
8.1 Оцените
235 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Интерстеллар, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Нолан Кристофер Нолан Christopher Nolan
В ролях
Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Маккензи Фой Маккензи Фой Mackenzie Foy Тофер Грейс Тофер Грейс Topher Grace Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Уэс Бентли Уэс Бентли Wes Bentley Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Билл Ирвин Билл Ирвин Bill Irwin Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Дэвид Ойелоуо Дэвид Ойелоуо David Oyelowo Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе Timothee Chalamet
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