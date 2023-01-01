Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чужой. Вторжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гарри Поттер и философский камень Гарри Поттер и философский камень
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и философский камень Гарри Поттер и философский камень, 2001: актеры и роли
Harry Potter and the Sorcerer's Stone Гарри Поттер и философский камень 2001 / Великобритания / США
8.4 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Гарри Поттер и философский камень, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус Крис Коламбус Chris Columbus
В ролях
Дэниел Рэдклифф Дэниел Рэдклифф Daniel Radcliffe Руперт Гринт Руперт Гринт Rupert Grint Эмма Уотсон Эмма Уотсон Emma Watson Мэттью Льюис Мэттью Льюис Matthew Lewis Ричард Харрис Ричард Харрис Richard Harris Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Иэн Харт Иэн Харт Ian Hart Робби Колтрейн Робби Колтрейн Robbie Coltrane Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Джон Херт Джон Херт John Hurt Ричард Гриффитс Ричард Гриффитс Richard Griffiths Фиона Шоу Фиона Шоу Fiona Shaw Зои Уэнмэйкер Джон Клиз Джон Клиз John Cleese Дэвид Брэдли Дэвид Брэдли David Bradley Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Ричард Бреммер Ричард Бреммер Richard Bremmer Том Фелтон Том Фелтон Tom Felton Джошуа Хердман Джошуа Хердман Josh Herdman Джейми Уэйлетт Jamie Waylett Шон Биггерстафф Sean Biggerstaff Девон Мюррей Devon Murray Крис Рэнкин Chris Rankin Джеймс Фелпс James Phelps Оливер Фелпс Oliver Phelps Дэвид Брэдли Дэвид Брэдли David Bradley Бонни Райт Бонни Райт Bonnie Wright Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis Гарри Меллинг Гарри Меллинг Harry Melling
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App