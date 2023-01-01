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Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень, 2001: актеры и роли
Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Гарри Поттер и философский камень
2001 / Великобритания / США
Трейлер
8.4
Оцените
116
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Гарри Поттер и философский камень, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус
Chris Columbus
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Руперт Гринт
Rupert Grint
Эмма Уотсон
Emma Watson
Мэттью Льюис
Matthew Lewis
Ричард Харрис
Richard Harris
Алан Рикман
Alan Rickman
Иэн Харт
Ian Hart
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Мэгги Смит
Maggie Smith
Джон Херт
John Hurt
Ричард Гриффитс
Richard Griffiths
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Зои Уэнмэйкер
Джон Клиз
John Cleese
Дэвид Брэдли
David Bradley
Джули Уолтерс
Julie Walters
Ричард Бреммер
Richard Bremmer
Том Фелтон
Tom Felton
Джошуа Хердман
Josh Herdman
Джейми Уэйлетт
Jamie Waylett
Шон Биггерстафф
Sean Biggerstaff
Девон Мюррей
Devon Murray
Крис Рэнкин
Chris Rankin
Джеймс Фелпс
James Phelps
Оливер Фелпс
Oliver Phelps
Дэвид Брэдли
David Bradley
Бонни Райт
Bonnie Wright
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Гарри Меллинг
Harry Melling
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