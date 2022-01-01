Фильмы, похожие на «Щелкунчик и четыре королевства», собраны редакцией Киноафиши в один список, чтобы поклонники классических сказочных историй смогли выбрать что-то для себя. «Щелкунчик и четыре королевства» – это фэнтези 2018 года по мотивам самой известной рождественской сказки Гофмана. Это красочный и полный волшебства фильм, погружающий зрителей в мир детских фантазий и прекрасных грез. Он рассказывает о приключениях юной девушки Клары в вымышленном мире, куда она переносится в ночь накануне Рождества вслед за подаренной ей игрушкой – Щелкунчиком. Ей придется сразиться за свободу четырех волшебных королевств против Матушки Имбирь и Крысиного короля. А параллельно девушке предстоит поверить в себя, встретить первую любовь и понять, кто же она такая. Сказки, подобные этой, остаются актуальными во все времена и в любой стране – как в Пруссии XIX века при Гофмане, так и в России XXI столетия в эпоху интернет-технологий. Ведь вера в чудеса и желание вернуться в страну детской мечты свойственны всем поколениям.