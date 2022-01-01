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Фильмы похожие на «Щелкунчик»
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Фильмы похожие на «Щелкунчик»

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Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
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8.0
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
Алиса в Зазеркалье
Алиса в Зазеркалье
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8.0
семейный, приключения, фэнтези
2016, США
Большой и добрый великан
Большой и добрый великан
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6.0
фэнтези, семейный
2016, США / Великобритания
Золушка
Золушка
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, фэнтези
2015, США
Малефисента
Малефисента
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7.0
фэнтези
2014, США
Оз: Великий и Ужасный
Оз: Великий и Ужасный
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6.0
фэнтези
2013, США
Белоснежка и охотник
Белоснежка и охотник
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6.0
сказка, приключения, боевик
2012, США
Алиса в стране чудес
Алиса в стране чудес
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7.0
сказка, приключения, семейный
2010, США
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
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7.0
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
Спайдервик: Хроники
Спайдервик: Хроники
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, боевик, семейный, драма, приключения
2005, США
Питер Пэн
Питер Пэн
7.0
семейный, приключения, сказка, боевик
2003, США
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень
8.0
приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
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Жанр
Все Фэнтези Семейный Приключения Мелодрама Сказка Боевик Драма
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Фильмы, похожие на «Щелкунчик и четыре королевства», собраны редакцией Киноафиши в один список, чтобы поклонники классических сказочных историй смогли выбрать что-то для себя. «Щелкунчик и четыре королевства» – это фэнтези 2018 года по мотивам самой известной рождественской сказки Гофмана. Это красочный и полный волшебства фильм, погружающий зрителей в мир детских фантазий и прекрасных грез. Он рассказывает о приключениях юной девушки Клары в вымышленном мире, куда она переносится в ночь накануне Рождества вслед за подаренной ей игрушкой – Щелкунчиком. Ей придется сразиться за свободу четырех волшебных королевств против Матушки Имбирь и Крысиного короля. А параллельно девушке предстоит поверить в себя, встретить первую любовь и понять, кто же она такая. Сказки, подобные этой, остаются актуальными во все времена и в любой стране – как в Пруссии XIX века при Гофмане, так и в России XXI столетия в эпоху интернет-технологий. Ведь вера в чудеса и желание вернуться в страну детской мечты свойственны всем поколениям.

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