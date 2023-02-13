Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праведник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости С 14 по 28 февраля состоится марафон авторского кино от «КАРО.Арт»

С 14 по 28 февраля состоится марафон авторского кино от «КАРО.Арт»

13 февраля 2023 12:34
С 14 по 28 февраля состоится марафон авторского кино от «КАРО.Арт»

В рамках мероприятия будут показаны советская и зарубежная классика, а также картины современных российских режиссеров.

Сеть кинотеатров «КАРО» объявила о том, что с 14 по 28 февраля проведет марафон авторского кино, в ходе которого зрители получат возможность увидеть на большом экране не только шедевры ведущих современных режиссеров, но и приобщиться к классике советского и зарубежного кино. В программу мероприятия вошли следящие ленты:

Драма «Здоровый человек» Петра Тодоровского с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. Фильм, удостоенный серебряного «Святого Георгия» на ММКФ, повествует об успешном ведущем спортивных новостей Егоре Тихонове (Ефремов), решившем радикально изменить свою жизнь после пережитой им трагедии. Фильм будет показан в московском кинотеатре «Октябрь» 14 февраля, гости мероприятия смогут принять участие в дискуссии с создателями картины.

Документальная лента «Святой Архипелаг» Сергея Дебижева, повествующая о современных монахах легендарного Соловецкого монастыря. Саундтрек к фильму написал Вячеслав Бутусов, участник знаменитой группы Nautilus Pompilius. Проект был награжден премией за лучшую документальную картину на ММКФ. Сеанс пройдет в «Октябре» 21 февраля.

Криминальный боевик «Револьвер» Гая Ричи («Джентльмены») с Джейсоном Стэйтемом («Гнев человеческий») и Рэем Лиоттой («Славные парни»). Один из лучших фильмов культового британского режиссера выйдет на экраны на английском языке с русскими субтитрами. Показ состоится в Москве и Санкт-Петербурге 18 февраля. Мероприятия проведут кинокритик Денис Виленкин и продюсер Владислав Пастернак соответственно.

Итальянский киноальманах «Любовь в городе» 1953 года, в который вошли работы легендарных режиссеров Федерико Феллини («Сладкая жизнь»), Микеланджело Антониони («Затмение») и Дино Ризи («Запах женщины»). Показ фильма пройдет в Москве 25 февраля. Картину представит киножурналист и историк кинокостюма Катерина Крупнова.

Кроме этого, на мероприятии будут показаны знаменитые советские экранизации классики мировой литературы: многосерийная лента «Война и мир» Сергея Бондарчука (показ пройдет в «Октябре» 26 февраля, мероприятие проведет литературовед Евгений Жаринов), режиссерский дебют Алексея Баталова «Шинель» с Роланом Быковым в главной роли (показы пройдут 20 февраля в Москве и Санкт-Петербурге, московское мероприятие проведет тот же Жаринов) и «Солярис» Андрея Тарковского по книге Станислава Лема (показы пройдут 28 февраля в Москве и Санкт-Петербурге, московское мероприятие проведет философ Евгений Цурканов).

Также будут показаны «Догвилль» Ларса фон Триера с Николь Кидман в главной роли (показы пройдут 21 февраля в Москве и Санкт-Петербурге, московское мероприятие проведет психолог Ирина Гросс) и «Тори и Локита» братьев Дарденн (показы пройдут 14 февраля в Москве и Санкт-Петербурге). Оба фильма будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фото: «Каропрокат»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино Читать далее 14 февраля 2023
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Читать далее 12 февраля 2023
Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Читать далее 13 февраля 2023
Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Читать далее 12 февраля 2023
Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Читать далее 14 февраля 2023
Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Читать далее 14 февраля 2023
Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Читать далее 13 февраля 2023
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Читать далее 13 февраля 2023
Тест: кто ты из сериала «Ты»? Тест: кто ты из сериала «Ты»? Читать далее 12 февраля 2023
Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Читать далее 13 февраля 2023
Related video