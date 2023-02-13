С 14 по 28 февраля состоится марафон авторского кино от «КАРО.Арт»

В рамках мероприятия будут показаны советская и зарубежная классика, а также картины современных российских режиссеров.

Сеть кинотеатров «КАРО» объявила о том, что с 14 по 28 февраля проведет марафон авторского кино, в ходе которого зрители получат возможность увидеть на большом экране не только шедевры ведущих современных режиссеров, но и приобщиться к классике советского и зарубежного кино. В программу мероприятия вошли следящие ленты:

Драма «Здоровый человек» Петра Тодоровского с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. Фильм, удостоенный серебряного «Святого Георгия» на ММКФ, повествует об успешном ведущем спортивных новостей Егоре Тихонове (Ефремов), решившем радикально изменить свою жизнь после пережитой им трагедии. Фильм будет показан в московском кинотеатре «Октябрь» 14 февраля, гости мероприятия смогут принять участие в дискуссии с создателями картины.

Документальная лента «Святой Архипелаг» Сергея Дебижева, повествующая о современных монахах легендарного Соловецкого монастыря. Саундтрек к фильму написал Вячеслав Бутусов, участник знаменитой группы Nautilus Pompilius. Проект был награжден премией за лучшую документальную картину на ММКФ. Сеанс пройдет в «Октябре» 21 февраля.

Криминальный боевик «Револьвер» Гая Ричи («Джентльмены») с Джейсоном Стэйтемом («Гнев человеческий») и Рэем Лиоттой («Славные парни»). Один из лучших фильмов культового британского режиссера выйдет на экраны на английском языке с русскими субтитрами. Показ состоится в Москве и Санкт-Петербурге 18 февраля. Мероприятия проведут кинокритик Денис Виленкин и продюсер Владислав Пастернак соответственно.

Итальянский киноальманах «Любовь в городе» 1953 года, в который вошли работы легендарных режиссеров Федерико Феллини («Сладкая жизнь»), Микеланджело Антониони («Затмение») и Дино Ризи («Запах женщины»). Показ фильма пройдет в Москве 25 февраля. Картину представит киножурналист и историк кинокостюма Катерина Крупнова.

Кроме этого, на мероприятии будут показаны знаменитые советские экранизации классики мировой литературы: многосерийная лента «Война и мир» Сергея Бондарчука (показ пройдет в «Октябре» 26 февраля, мероприятие проведет литературовед Евгений Жаринов), режиссерский дебют Алексея Баталова «Шинель» с Роланом Быковым в главной роли (показы пройдут 20 февраля в Москве и Санкт-Петербурге, московское мероприятие проведет тот же Жаринов) и «Солярис» Андрея Тарковского по книге Станислава Лема (показы пройдут 28 февраля в Москве и Санкт-Петербурге, московское мероприятие проведет философ Евгений Цурканов).

Также будут показаны «Догвилль» Ларса фон Триера с Николь Кидман в главной роли (показы пройдут 21 февраля в Москве и Санкт-Петербурге, московское мероприятие проведет психолог Ирина Гросс) и «Тори и Локита» братьев Дарденн (показы пройдут 14 февраля в Москве и Санкт-Петербурге). Оба фильма будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.