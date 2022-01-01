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Фильмы про воров в законе
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Фильмы про воров в законе

Все 34 Онлайн
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Ирландец
Ирландец
8.0
криминал, драма, биография
2019, США
Решала. Нулевые
Решала. Нулевые
8.0
драма, триллер, боевик
2019, Россия
Черная месса
Черная месса
7.0
драма, криминал
2015, США
Легенда
Легенда
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7.0
триллер, драма, криминал
2015, Великобритания / Франция
Пластик
Пластик
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5.0
криминал, комедия, драма, боевик
2014, Великобритания
Афера по-американски
Афера по-американски
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6.0
исторический, триллер, драма
2013, США
Безымянный гангстер
Безымянный гангстер
7.0
триллер, криминал
2011, Корея
Путь домой
Путь домой
7.0
драма
2010, США
Каникулы строгого режима
Каникулы строгого режима
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7.0
комедия, криминал
2009, Россия
Пророк
Пророк
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7.0
криминал, драма
2009, Франция / Италия
Рок-н-рольщик
Рок-н-рольщик
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7.0
боевик
2008, Великобритания
Порок на экспорт
Порок на экспорт
7.0
драма, триллер, мистика
2007, Великобритания / Канада / США
Счастливое число Слевина
Счастливое число Слевина
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7.0
триллер, драма
2006, Германия / США
Будь круче!
Будь круче!
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5.0
криминал, комедия
2005, США
Город грехов
Город грехов
7.0
криминал, триллер, драма, боевик
2005, США
Револьвер
Револьвер
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма, криминал
2005, Франция / Великобритания
Разборки в стиле Кунг-Фу
Разборки в стиле Кунг-Фу
7.0
комедия, боевик
2004, Гонконг / Китай
Слоеный торт
Слоеный торт
7.0
триллер, драма
2004, Великобритания
Догвилль
Догвилль
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма
2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
Антикиллер
Антикиллер
8.0
боевик
2002, Россия
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Киноподборка с самыми яркими персонажами криминального мира.

Пять лучших фильмов про воров в законе

Вор в законе – особый статус, которого удается достичь лишь единицам преступников. Увлекательные криминальные кинокартины позволяют погрузиться в колоритную атмосферу «законного беззакония».

«Неприкасаемые», 1987

Культовый гангстерский триллер Брайана Де Пальмы частично основан на реальных событиях. Это динамичная киноистория с элементами драмы, рассказывающая о напряженном противостоянии коалиции мафиози Аль Капоне и команды спецагентов финансового министерства Соединенных Штатов. Время действия – тридцатые годы 20-го века, когда на территории Чикаго действовал сухой закон. Естественно, самым прибыльным товаром стало запретное спиртное.

Тогда находчивый Капоне подкупает всю верхушку местной администрации и становится неприкасаемым бандитом в законе.

«Слоеный торт», 2004

Освещение рампы направлено на персонажа Дэниела Крейга – безымянного кокаинового дельца. Главный герой имеет процветающий, но незаконный бизнес. Правда, в глубине души «наркобарон» желает завязать с преступной деятельностью. В один из напряженных дней герой без имени окончательно решает покончить с миром мафии, но неожиданно получает пулевое ранение. Неужели уставший наркоделец так и не доживет до «пенсии»? Захватывающая криминальная драма британского режиссера Мэттью Вона создана по мотивам одноименного романа, принадлежащего писателю-сценаристу Дж. Дж. Коннолли.

Название киноленты представляет собой прямую отсылку к социальной стратификации.

«Лицо со шрамом», 1983

Маэстро психологических триллеров, американский режиссер Брайан Де Пальма создал великолепный ремейк с красавчиком Аль Пачино на эталонную гангстерскую кинокартину Говарда Хоукса, выпущенную в далеком 1932-м. Криминальный фильм рассказывает о двух мелких кубинских преступниках, приехавших в Майами. Друзья Тони и Мэнни заводят полезные знакомства с местными матерыми мафиози. В одной из заварушек Маноло убивают. Тогда Тони расправляется с наркодилерами и забирает товар.

С этого момента зритель наблюдает тернистую историю становления и заката авторитетного принципиального гангстера.

«Решала. Нулевые», 2019

Относительно новый отечественный боевик от российского режиссерского тандема в лице Александра Кузьминова и Жаргала Бадмацыренова, который также выступил в роли сценариста. Фильм одновременно является приквелом и заключительной частью кинотрилогии «Решала». Сюжет киноленты описывает события, произошедшие до того, что случилось в первых частях киноцикла. Художественное повествование представлено рассказами Загвара про 2008 год, когда он вместе лучшим другом Костей разработал нелегальный алгоритм легкого заработка.

Зачастую большие деньги портят людей, так и произошло с главными героями криминальной драмы.

«Рок-н-рольщик», 2008

Остросюжетный комедийный боевик, наполненный метким черным юмором, создан небезызвестным британским режиссером Гаем Ричи, знающим толк в криминальных художественных картинах. В центре сюжета – бандитское трио, состоящее в лондонской преступной группировке с дерзким названием «Дикая шайка». Тройка аферистов попадает в отвратные жизненные обстоятельства из-за провалившегося дела. Теперь они стали должниками авторитетного бандита Ленни Коула. Сумма долга составляет целых два миллиона долларов. Вместе с тем сам Ленни готовится к серьезной сделке с русским олигархом.

Ну а дальше начинается самый настоящий рок-н-ролл, напрочь лишенный логики!

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