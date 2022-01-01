Киноподборка с самыми яркими персонажами криминального мира.

Пять лучших фильмов про воров в законе

Вор в законе – особый статус, которого удается достичь лишь единицам преступников. Увлекательные криминальные кинокартины позволяют погрузиться в колоритную атмосферу «законного беззакония».

«Неприкасаемые», 1987

Культовый гангстерский триллер Брайана Де Пальмы частично основан на реальных событиях. Это динамичная киноистория с элементами драмы, рассказывающая о напряженном противостоянии коалиции мафиози Аль Капоне и команды спецагентов финансового министерства Соединенных Штатов. Время действия – тридцатые годы 20-го века, когда на территории Чикаго действовал сухой закон. Естественно, самым прибыльным товаром стало запретное спиртное.

Тогда находчивый Капоне подкупает всю верхушку местной администрации и становится неприкасаемым бандитом в законе.

«Слоеный торт», 2004

Освещение рампы направлено на персонажа Дэниела Крейга – безымянного кокаинового дельца. Главный герой имеет процветающий, но незаконный бизнес. Правда, в глубине души «наркобарон» желает завязать с преступной деятельностью. В один из напряженных дней герой без имени окончательно решает покончить с миром мафии, но неожиданно получает пулевое ранение. Неужели уставший наркоделец так и не доживет до «пенсии»? Захватывающая криминальная драма британского режиссера Мэттью Вона создана по мотивам одноименного романа, принадлежащего писателю-сценаристу Дж. Дж. Коннолли.

Название киноленты представляет собой прямую отсылку к социальной стратификации.

«Лицо со шрамом», 1983

Маэстро психологических триллеров, американский режиссер Брайан Де Пальма создал великолепный ремейк с красавчиком Аль Пачино на эталонную гангстерскую кинокартину Говарда Хоукса, выпущенную в далеком 1932-м. Криминальный фильм рассказывает о двух мелких кубинских преступниках, приехавших в Майами. Друзья Тони и Мэнни заводят полезные знакомства с местными матерыми мафиози. В одной из заварушек Маноло убивают. Тогда Тони расправляется с наркодилерами и забирает товар.

С этого момента зритель наблюдает тернистую историю становления и заката авторитетного принципиального гангстера.

«Решала. Нулевые», 2019

Относительно новый отечественный боевик от российского режиссерского тандема в лице Александра Кузьминова и Жаргала Бадмацыренова, который также выступил в роли сценариста. Фильм одновременно является приквелом и заключительной частью кинотрилогии «Решала». Сюжет киноленты описывает события, произошедшие до того, что случилось в первых частях киноцикла. Художественное повествование представлено рассказами Загвара про 2008 год, когда он вместе лучшим другом Костей разработал нелегальный алгоритм легкого заработка.

Зачастую большие деньги портят людей, так и произошло с главными героями криминальной драмы.

«Рок-н-рольщик», 2008

Остросюжетный комедийный боевик, наполненный метким черным юмором, создан небезызвестным британским режиссером Гаем Ричи, знающим толк в криминальных художественных картинах. В центре сюжета – бандитское трио, состоящее в лондонской преступной группировке с дерзким названием «Дикая шайка». Тройка аферистов попадает в отвратные жизненные обстоятельства из-за провалившегося дела. Теперь они стали должниками авторитетного бандита Ленни Коула. Сумма долга составляет целых два миллиона долларов. Вместе с тем сам Ленни готовится к серьезной сделке с русским олигархом.