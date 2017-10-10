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Жан-Марк Барр
Жан-Марк Барр
Jean-Marc Barr
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Жан-Марк Барр
Jean-Marc Barr
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Дата рождения
27 сентября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Жана-Марка Барр
Родился 27 сентября 1960 года. Битбург, Германия.
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Фильмография Жана-Марка Барр
Подвал
драма
2018, Россия / Словакия / Чехия
5.0
Зерна
драма, фантастика
2017, Турция / Германия / Франция / Швеция / Катар
6.0
Вандал
драма
2013, Франция / Бельгия
6.0
Перевод с американского
драма
2011, Франция
7.0
Моя девочка не хочет...
драма
2009, Франция
5.0
Самый главный босс
комедия
2006, Дания / Швеция / Исландия / Италия / Франция / Норвегия / Финляндия / Германия
5.0
Мандерлей
драма
2005, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
5.0
Догвилль
триллер, драма
2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.0
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