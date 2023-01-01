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Догвилль
Догвилль, 2003: актеры и роли
Dogville
Догвилль
2003 / Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Догвилль, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер
Lars von Trier
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Харриет Андерссон
Harriet Andersson
Лорен Бэколл
Lauren Bacall
Жан-Марк Барр
Jean-Marc Barr
Пол Беттани
Paul Bettany
Блэр Браун
Джеймс Каан
James Caan
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Бен Газзара
Ben Gazzara
Сайобхан Фэллон Хоган
Желько Иванек
Zeljko Ivanek
Удо Кир
Udo Kier
Клео Кинг
Cleo King
Майлз Пуринтон
Билл Рэймонд
Bill Raymond
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Шона Шим
Shauna Shim
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Эрих Сильва
Филип Бейкер Холл
Philip Baker Hall
Джереми Дэвис
Jeremy Davies
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