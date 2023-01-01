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Догвилль Догвилль
Киноафиша Фильмы Догвилль Догвилль, 2003: актеры и роли
Dogville Догвилль 2003 / Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Догвилль, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Харриет Андерссон Harriet Andersson Лорен Бэколл Лорен Бэколл Lauren Bacall Жан-Марк Барр Жан-Марк Барр Jean-Marc Barr Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Блэр Браун Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson Бен Газзара Бен Газзара Ben Gazzara Сайобхан Фэллон Хоган Желько Иванек Желько Иванек Zeljko Ivanek Удо Кир Удо Кир Udo Kier Клео Кинг Cleo King Майлз Пуринтон Билл Рэймонд Bill Raymond Хлоя Севиньи Хлоя Севиньи Chloe Sevigny Шона Шим Shauna Shim Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Эрих Сильва Филип Бейкер Холл Филип Бейкер Холл Philip Baker Hall Джереми Дэвис Джереми Дэвис Jeremy Davies
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