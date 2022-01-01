Фильмы с философским смыслом нужно смотреть хотя бы для того, чтобы учиться анализу и умению разбираться в людях.

Пять лучших философских картин, которые заставят задуматься о смысле жизни

У философских лент чаще всего есть собственная целевая аудитория. Не все готовы искать смысл в происходящем на экране. Иногда зритель предпочитает картины, которые не заставляют задумываться и переосмысливать собственную жизнь. Смотреть такое кино непросто, а финал нередко бывает трагическим. Но после просмотра возникает чувство внутреннего очищения – того самого катарсиса, который помогает двигаться вперед, несмотря на потери и испытания.

«Шоу Трумана»

Лента австралийского режиссера Питера Уира имеет несколько смысловых пластов. Сначала зрителю может показаться, что он понимает заложенное значение. Но по мере развития сюжета приходит осознание того, насколько здесь все неоднозначно. Комедия к финалу превращается в настоящую драму.

Труман живет обычной жизнью в небольшом городке США. У него есть работа, девушка и друзья. По крайней мере, таким все представляется на первый взгляд. В течение 30 лет мужчина не замечает ничего подозрительного. Но вскоре начинает осознавать, что все эти годы провел под прицелом видеокамер.

Его жизнь – это настоящее шоу. Шоу Трумана.

«Планета Ка-Пэкс»

Фантастическая лента с Кевином Спейси в главной роли не удивит зрителей, жаждущих спецэффектов, или битв с инопланетными захватчиками. В этой картине есть только один пришелец.

Таинственный мужчина, который зовет себя Протом, попадает в психиатрическую лечебницу. Он утверждает, что прибыл на Землю вместе с солнечным лучом. И вскоре отправится на родную планету – Ка-Пэкс. Именитый психиатр Марк Пауэлл должен понять, что в действительности скрывается за рассказами его пациента – бред сумасшедшего или шокирующая правда.

«Догвилль»

После съемок в этом невероятно тяжелом фильме Ларса фон Триера Николь Кидман заявила, что больше никогда не будет работать с режиссером. Сам он позднее признался, что написал сценарий во время наркотического угара, который длился 20 дней. Здесь практически нет декораций. Весь населенный пункт и дома – это условные белые линии, нарисованные на черном полу.

Действие картины происходит в небольшом городке под названием Догвилль в 30-х годах прошлого века. Грейс пытается скрыться здесь от бандитов, преследующих ее. Сначала местные жители помогают ей, но позднее начинают требовать все больше за свою помощь. И еще неизвестно, кто страшнее – гангстеры или обычные горожане.

«Бердмэн»

Это кино завоевало сразу 4 «Оскара» на вручении кинопремии в 2015 году. Его уникальность состоит в том, что он снят длинными планами. Здесь есть только 16 видимых переходов и стыков. Благодаря этому монтаж занял всего 2 недели. Актерам приходилось заучивать длинные сцены, и они начали считать, кто ошибается чаще всего. Оказалось, что это Эмма Стоун.

В основе сюжета – история Риггана Томсона. Когда-то он был известным актером, который обрел популярность после роли супергероя Бердмэна. Теперь он пытается вернуть былую славу, занявшись бродвейской постановкой.

«Бьютифул»

Во время работы над проектом создатели задумались над вопросом: что они стали бы делать, если бы им осталось жить только 75 дней. Весь фильм является ответом на этот философский вопрос.

Социальная драма знакомит с главным персонажем. Уксбаль живет в Барселоне и помогает нелегальным иммигрантам получить работу. Однажды герой узнает, что смертельно болен. Времени ему остается совсем немного, и он должен успеть уладить свои дела. На попечении Уксбаля двое маленьких детей. Вместе с болезнью он начинает терять все, что считал важным.