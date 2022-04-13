«Паразиты» на большом экране и еще 5 авторских фильмов, которые выходят в повторный прокат

В условиях обмелевшего проката кинотеатры все чаще обращаются к старой, проверенной временем классике, а когда иссыхает и этот источник, – к фильмам, которые громко заявили о себе при выходе и которым еще предстоит доказать свою вневременность. Впрочем, в том, что они успешно пройдут этот тест, сомнений нет. Мы подобрали для вас шесть таких картин, о которых расскажем чуть подробнее.

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Почему стоит смотреть: «Она» представляет типичный для Пола Верховена ироничный взгляд на острые в современной европейской повестке темы, вроде феминизма, поставленный к тому же издевательски изящно. Кто еще смог бы снять высокую комедию об изнасиловании, ни разу при этом не сфальшивив? А еще в главной роли здесь снялась Изабель Юппер.

Даты показа: 19 и 23 апреля.

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Она

Почему стоит смотреть: Ларс фон Триер — другой большой европейский режиссер, которого принято считать провокатором, что далеко не всегда соответствует действительности. Впрочем, в своем формалистском «Догвилле», в котором действие происходит в условном пространстве обычной театральной сцены с расчерченными на ней границами зданий, это отчасти правда. Триер, вводя ищущую спасения Грэйс в маленький городок Догвилль, подобно кукловоду манипулирует не только героями, но и зрителями, которым, как и главной героине, предлагает ответить на вопрос в самом финале: достоин ли грешник милости?

Даты показа: 21 и 30 апреля.

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Догвилль

Почему стоит смотреть: Второй после знаменитого «Лобстера» фильм Йоргоса Лантимоса, лидера «новой странной волны», снятый на английском языке, переносит законы древнегреческой трагедии на современную семью кардиохирурга Стивена (Колин Фаррелл) и его жены Анны (Николь Кидман), дети которых по необъяснимым причинам заболевают. При этом действию сопутствует типичная для режиссера зыбкая и тревожная атмосфера. Да и призом за лучший сценарий Каннского кинофестиваля, которым был награжден фильм, если и разбрасываются, то очень редко.

Ссылка на билеты: скоро будет доступна.

Убийство священного оленя

Почему стоит смотреть: Редкий фильм, награжденный и «Оскаром» (причем и как «лучший фильм», и как «лучший фильм на иностранном языке»), и «Золотым глобусом», и «Золотой пальмовой ветвью». Впрочем, зритель ведь не на награды приходит смотреть. Очарование «Паразитов» видится в его мультижанровости, в том, как искусно Пон Джун-хо рассказывает простую и очень человеческую историю об отношении человека к «другому» сразу в нескольких регистрах — это и триллер, и мелодрама, а порой и вовсе детектив или социальное драмеди, одновременно клеймящее капиталистические добродетели и высмеивающее их наравне с изворотливыми пролетариями.

Ссылка на билеты: скоро будет доступна.

Паразиты

Почему стоит смотреть: Что же… даже если вам нет дела до феминизма — а эта тема служит здесь основным, но вовсе не навязчивым мотивом — «Портрет» все равно зрелище, в высшей степени приятное для глаза. Фильм, действие которого происходит в XIX веке в прибрежном бретонском городке, прекрасен своей сдержанной красотой и сообщает этот лаконизм и самой истории запретной любви, рассказанной полутонами.

Даты показа: 30 апреля и 3 мая.

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Портрет девушки в огне

Почему стоит смотреть: Еще один корейский фильм, снятый Ли Чхан-доном по мотивам рассказа Харуки Мураками, с явными и неявными отсылками к Уильяму Фолкнеру и Френсису Скотту Фицджеральду, рассуждает о человеке в самом общем смысле, пытаясь передать все те чувства, которые ему доступны — страх, желание, любовь, зависть. Говорить более определенно не позволяет обаятельная внежанровость картины. Редкий и тонкий киноопыт.

Даты показа: 20 и 24 апреля.

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