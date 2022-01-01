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Сумерки Сумерки
Киноафиша Фильмы Сумерки Сумерки, 2008: актеры и роли
Twilight Сумерки 2008 / США
8.5 Оцените
1231 голос Рейтинг IMDb: 5.3
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Сумерки, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Хардвик Кэтрин Хардвик Catherine Hardwicke
В ролях
Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Robert Pattinson Майкл Уэлш Майкл Уэлш Michael Welch Джастин Чон Justin Chon Питер Фачинелли Питер Фачинелли Peter Facinelli Келлан Латс Келлан Латс Kellan Lutz Элизабет Ризер Элизабет Ризер Elizabeth Reaser Никки Рид Никки Рид Nikki Reed Эшли Грин Эшли Грин Ashley Greene Кэм Жиганде Кэм Жиганде Cam Gigandet Тэйлор Лотнер Тэйлор Лотнер Taylor Lautner Джексон Рэтбоун Джексон Рэтбоун Jackson Rathbone Анна Кендрик Анна Кендрик Anna Kendrick Билли Бёрк Билли Бёрк Billy Burke
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