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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Сумерки
Сумерки, 2008: актеры и роли
Twilight
Сумерки
2008 / США
Трейлер
8.5
Оцените
1231
голос
Рейтинг IMDb: 5.3
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Сумерки, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Хардвик
Catherine Hardwicke
В ролях
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Майкл Уэлш
Michael Welch
Джастин Чон
Justin Chon
Питер Фачинелли
Peter Facinelli
Келлан Латс
Kellan Lutz
Элизабет Ризер
Elizabeth Reaser
Никки Рид
Nikki Reed
Эшли Грин
Ashley Greene
Кэм Жиганде
Cam Gigandet
Тэйлор Лотнер
Taylor Lautner
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