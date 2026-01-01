Меню
Награды и номинации фильма Сумерки 2008

MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший фильм
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Breakthrough Performance Male
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший бой
Победитель
Best Song from a Movie
Номинант
 Breakthrough Performance Male
Номинант
