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Келлан Латс
Келлан Латс
Kellan Lutz
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Келлан Латс
Kellan Lutz
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Дата рождения
15 марта 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Дикинсон, Северная Дакота, США
Рост
185 см
Биография Келлана Латса
Родился 15 марта 1985 года. Дикинсон, Северная Дакота, США.
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Фильмография Келлана Латса
Чего хотят мужчины
мелодрама, комедия
2019, США
5.0
Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы
2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
Дитя Осириса
боевик, приключения, драма
2016, Австралия
5.0
Спасение
триллер
2015, Канада
4.0
Геракл: Начало легенды
боевик, приключения
2014, США
5.0
Неудержимые 3
боевик
2014, США / Франция
6.0
Тарзан
анимация, семейный
2013, Германия
6.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези
2012, США
7.0
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Джаспер и Эммет уже не те: звезды «Сумерек» Джексон Рэтбоун и Келлан Латс воссоединились на Comic Con
В ноябре «Сумерки» отметят важную дату, 10-летний юбилей, в честь которого звезды вампирской саги, Келлан Латс и Джексон Рэтбоун, устроили мини-воссоединение «Сумерек» на Comic Con в
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10 октября 2018 00:17
Звезда «Сумерек» Келлан Латс возвращается в «большое» кино
Келлан Латс, знакомый зрителям по вампирской саге «Сумерки» возвращается в «большое» кино. После нескольких не убедительных ролей в «проходных» фильмах Келлан Латс
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29 июня 2016 15:25
Звезда «Сумерек» Келлан Латс сыграет главную роль в триллере «Вражда»
Келлан Латс, звезда вампирской саги «Сумерки», вернется на большой экран в новом триллере «Вражда» (The Feud). В режиссерское кресло сядет Стивен С. Миллер, «специалист» по фильмам ужасов и триллерам
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5 мая 2015 00:00
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5 причин, почему звезде «Сумерек» Келлану Латсу больше не предлагают роли в кино
Казалось бы, не так уж давно Келлан Латс в составе семейства Калленов радовал нас могучим торсом и внушительной мускулатурой в «Сумерках» – но с тех пор прошло уже 10 лет, как ни трудно в это поверить, и сегодня о Латсе практически ничего не слышно.
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29 января 2019 05:24
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