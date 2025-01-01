Меню
Джастин Чон
Justin Chon
Джастин Чон
Джастин Чон
Justin Chon
Дата рождения
29 мая 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Рост
170 см
Популярные фильмы
9.6
Вождь войны
(2025)
7.0
Гук
(2017)
6.9
Сумерки
(2008)
Фильмография Джастин Чон
11
Фильмы
8
Сериалы
3
9.6
Вождь войны
драма, исторический
2025, США
Дорога в тысячу ли
драма
2022, США
6.7
Голубой Байу
Blue Bayou
драма
2021, США
Хитрость
драма, криминал
2018, США
3.4
Осечка
Dead Trigger
ужасы
2017, США
7
Гук
Gook
драма
2017, США
5.7
Драконы Нью-Йорка
Revenge of the Green Dragons
криминал, драма, боевик
2014, США
6.3
21 и больше
21 and Over
комедия
2013, США
6.7
По кочкам
From the Rough
драма, спорт
2012, США
6.9
Сумерки
Twilight
фэнтези, мелодрама
2008, США
5.4
Венди Ву: Королева в бою
Wendy Wu: Homecoming Warrior
боевик, приключения, семейный
2006, США
Новости о Джастин Чон
