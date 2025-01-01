Меню
Джастин Чон

Justin Chon

Дата рождения
29 мая 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Рост
170 см

Фильмография Джастин Чон

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 8 Сериалы 3 Актер 9 Продюсер 1 Сценарист 2 Режиссер 4
Вождь войны 9.6
Вождь войны
драма, исторический 2025, США
Дорога в тысячу ли
Дорога в тысячу ли
драма 2022, США
Голубой Байу 6.7
Голубой Байу Blue Bayou
драма 2021, США
Хитрость
Хитрость
драма, криминал 2018, США
Осечка 3.4
Осечка Dead Trigger
ужасы 2017, США
Гук 7
Гук Gook
драма 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Драконы Нью-Йорка 5.7
Драконы Нью-Йорка Revenge of the Green Dragons
криминал, драма, боевик 2014, США
Смотреть трейлер
21 и больше 6.3
21 и больше 21 and Over
комедия 2013, США
Смотреть трейлер
По кочкам 6.7
По кочкам From the Rough
драма, спорт 2012, США
Смотреть трейлер
Сумерки 6.9
Сумерки Twilight
фэнтези, мелодрама 2008, США
Смотреть трейлер Рецензия
Венди Ву: Королева в бою 5.4
Венди Ву: Королева в бою Wendy Wu: Homecoming Warrior
боевик, приключения, семейный 2006, США
