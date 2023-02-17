От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок

«Винни-Пух: Кровь и мед» – слэшер-адаптация всеми любимого детского произведения, один из самых неожиданных и спорных фильмов ужасов 2023 года. Треш-хоррор мощно переосмысляет сказку, из трогательной истории о дружбе превращая ее в кровавую и беспощадную картину о мести за предательство. По сюжету, Кристофер Робин, когда вырос, забыл про своих друзей детства, Пуха и Пятачка-Хрюню, и перестал их навещать. Зверушки в буквальном смысле озверели и, взяв в лапы ножи, отправились в гости к старому знакомому, чтобы свести с ним счеты. «Кровь и мед» – конечно же, не серьезный хоррор. Он больше напоминает черную комедию и пародию в стиле «Очень страшного кино» и даже получился довольно отвязным и веселым. «Винни-Пух: Кровь и мед» с его дешевыми спецэффектами, дурацкими костюмами и отсутствием смысловой нагрузки – отличное развлекательное кино, которое идеально подойдет для просмотра в компании.

«Винни-Пух: Кровь и мед» – уже в прокате!

Винни-Пух: Кровь и мед

Мультфильм готического мексиканского сказочника, номинированный на «Оскар-2023», – абсолютно завораживающий и трогающий до глубины взгляд на классическую сказку Карло Коллоди. В центре сюжета – итальянский плотник Джузеппе, потерявший любимого сына, который находился в церкви, когда на нее сбросили бомбу. От горя безутешный отец лишается смысла жизни, но вновь обретает его, когда деревянная кукла, которую он сотворил, вдруг оживает. «Пиноккио Гильермо дель Торо» – философская и мрачная сказка, в которой режиссер говорит о проживании утраты, неизбежности смерти, ужасах фашизма и, конечно же, рассказывает историю инакомыслящего деревянного мальчика, который не вписывался в систему. Мультфильм – настоящий шедевр анимации, в котором много синего цвета, связанного с мистикой и загробной жизнью, размышлений о религии и бессмертии и безграничной отцовской любви. «Пиноккио Гильермо дель Торо» каждый зритель поймет по-своему, но он просто не может не впечатлить.

Пиноккио Гильермо дель Торо

Готический и в некотором смысле сюрреалистический хоррор «Гретель и Гензель», снятый Озом Перкинсом, воплощает кошмар темного леса, в котором оказываются брат и сестра, как мы все знаем, обреченные попасть в лапы жуткой плотоядной ведьмы (у которой в этой версии сказки очень интересная история). Это кино с его постепенно сгущающейся непроглядной тьмой завораживает уникальным стилем, который, еще до страшных и отталкивающих галлюциногенных сцен в домике колдуньи, пробирает насквозь своим мистицизмом. В «Гретель и Гензель» нашлось место и сложным темам взросления, примирения со своими внутренними демонами и предназначением. Главную роль в фильме сыграла звезда «Оно» и «Мне это не нравится» София Лиллис, снова появившаяся в образе запутавшейся и сложной девочки-подростка. «Гретель и Гензель» – невероятно эстетское и обаятельно-мрачное жанровое кино, которое вы никогда не забудете.

Гретель и Гензель

К мелодраматичному попсовому хоррору, который сняла режиссер «Сумерек» Кэтрин Хардвик, можно относиться по-разному, но нельзя отрицать, что «Красная Шапочка» с Амандой Сайфрид в главной роли – интересное прочтение сказки. В этой версии истории вместо волка в краях, в которых проживает главная героиня, объявился кровожадный оборотень. «Красную Шапочку» Хардвик можно считать мистическим кино на один раз, вдохновленным сюжетами о вервольфе, которые в хоррорах эксплуатируют так же бесконечно, как истории о вампирах. Стоит отметить, что фильм, несмотря на кое-как прописанных персонажей и банальную детективную линию, очень красиво снят – готики и мрака в нем даже слишком много, а на сцене, в которой главная героиня идет по сумрачному зимнему лесу, просто забываешь дышать.

Красная Шапочка

«Братья Гримм» – кино, способное вызвать ностальгию по детству. Наверняка многие из вас по вечерам пересматривали по СТС эту готическую, эффектную и ничуть не страшную фантазию Терри Гиллиама. Фильм, вышедший в 2005 году, прежде всего понравится тем, кто не может определиться, какую именно киноадаптацию популярной сказки ему посмотреть. «Братья Гримм» – атмосферный и очаровательный сборник культовых жутких историй. В картине Гиллиама есть отсылки и к Красной Шапочке, и к «Гензель и Гретель», и к «Белоснежке», и к «Рапунцель», но главная изюминка ленты – ее гротескный юмор и абсурдистская атмосфера, благодаря которым готика прямо на ваших глазах превращается в нечто карикатурное, но безумно привлекательное. Главные звезды «Братьев Гримм» – Хит Леджер и Мэтт Дэймон – авантюристы, готовые на все ради славы, – именно они творят настоящую магию на экране.

Братья Гримм

Удивительно красивый фэнтезийный фильм, который оценят те, кто пересмотрел все у Гильермо дель Торо и ищет сказочное кино, похожее по атмосфере. За основу для своей картины Маттео Гарроне взял итальянский сборник жутковатых историй «Пентамерон» авторства Джамбатиста Базиле. Его сказки, больше напоминающие притчи, в кино предстают во всей своей красе. Забавные, жестокие и безрассудные поступки героев в фильме-антологии олицетворяют главные человеческие пороки, а финалы их историй учат быть добрее и милосерднее. Потрясающий визуальный язык, яркие и запоминающиеся персонажи – от короля, помешанного на гигантской блохе, до внезапно помолодевшей старухи, и легкие хоррор-отступления – главные причины полюбить это кино, созданное автором «Пиноккио» 2019 года.

Страшные сказки

«Страшно красив» – мелодрама, рассчитанная прежде всего на подростковую аудиторию, которая вряд ли может впечатлить искушенного киномана, но все же это необычное переосмысление «Красавицы и чудовища», мимо которого мы не могли пройти. История разворачивается в современном Манхэттене, где успешный, богатый и красивый юноша, которого играет Алекс Петтифер, живет свою лучшую жизнь. Но однажды он обижает колдунью (Мэри-Кейт Олсен), которая, разозлившись, отнимает у него привлекательную внешность. Мир героя начинает рушиться, и, чтобы все вернуть, нужно, чтобы его по-настоящему полюбили. Сюжет фильма оставляет желать лучшего – в нем много дыр и моментов, вызывающих вопросы, но если вам сегодня хочется чего-то банального и романтично-сопливого, то почему бы и нет? И все же у «Страшно красив» есть одно достоинство – это образы «чудовища» и ведьмы, которые тщательно продумали гримеры и художники по костюмам, спасибо им за это.