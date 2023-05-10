Мафиозная комедия от режиссера «Сумерек»: 10 веских причин посмотреть фильм «Мама мафия»

11 мая в широкий российский прокат выходит долгожданная криминальная комедия «Мама мафия» . Мы расскажем вам обо всех важнейших деталях этой картины, а также о том, почему вам точно не стоит упускать возможность увидеть ее на большом экране.

Интригующий сюжет

В центре истории — американка Кристин, внезапно узнавшая о том, что ее богатый итальянский дедушка, с которым она практически не общалась, умер, оставив ей солидное наследство. Устав от повседневной рутины и выходок мужа-изменника, она решает отправиться в Италию, чтобы разобраться с незаконченными делами покойного родственника. Однако вскоре после прибытия героиня выясняет, что ее дедушка был грозным главой могущественной мафиозной семьи и своей последней волей передал ей контроль над криминальной империей. Кристин начинает свой путь к вершинам мафиозного бизнеса. Ей предстоит стать настоящей крестной матерью, заработать авторитет среди новых подчиненных и разобраться с враждебным кланом.

Мама мафия

Потрясающий актерский состав

Создателям фильма удалось собрать на экране по-настоящему известных звезд, прекрасно работающих в синергии друг с другом. Главную роль в картине исполняет обворожительная Тони Коллетт, знакомая многим зрителям по триллеру «Шестое чувство» и сериалу «Соединенные Штаты Тары». В дуэте с ней играет вечно молодая Моника Беллуччи, наиболее известная по фильмам «Необратимость» и «Малена». Кроме нее, на экране блистают и другие потрясающие итальянские артисты, такие как Алессандро Брессанелло («Венецияфрения») и Эдуардо Скарпетта («Закон Лидии Поэт»).

Мама мафия

Именитый режиссер

Режиссером фильма выступила американская постановщица Кэтрин Хардвик, прославившаяся на весь мир многогранностью своего таланта. За двадцатилетнюю карьеру она успела снять картины самых разнообразных жанров: драму «Короли Догтауна» с Хитом Леджером, религиозную ленту «Божественное рождение» с Оскаром Айзеком, мелодраму «Уже скучаю по тебе» с той же Колетт и многое другое. Однако венцом ее творчества по сей день остается первая часть серии «Сумерки», завоевавшая сердца миллионов зрителей по всему миру и обеспечившая фэнтезийной франшизе светлое будущее на долгие годы вперед.

Моника Беллуччи, Тони Коллетт и Кэтрин Хардвик на премьере фильма «Мама мафия»

От сценаристов «Курса биологии»

Сценарий к фильму «Мама мафия» был написан настоящими знатоками комедийного жанра, Дж. Майклом Фельдманом и Деби Джун. Ранее этот дуэт приложил руку к созданию таких популярных сериалов, как «Бездельник», «Парень с работы» и «Еще не умерла». Самым же известным их творением, безусловно, является культовый ситком «Курс биологии», получивший 88% одобрения критиков и 86% одобрения зрителей на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Автором идеи проекта стала создательница фильма «Мадам» Аманда Штерс.

Мама мафия

Яркие персонажи

Залог успеха любой хорошей комедии — создание ярких персонажей, способных побудить аудиторию плакать, смеяться и удивляться вместе с собой. «Мама мафия» мастерски справляется с этой задачей, представляя зрителям целую россыпь разношерстных и харизматичных героев: заурядную и оптимистичную домохозяйку Кристин, внезапно ставшую мафиозным боссом, холодную и расчетливую консильери Бьянку, вынужденную в кратчайшие сроки превратить главную героиню в королеву подпольного мира, и, конечно же, множество добросердечных итальянских бандитов, преданных новому боссу до гроба.

Мама мафия

Атмосфера «Крестного отца»

Работая над криминальной составляющей картины «Мама мафия», создатели фильма старались ориентироваться на лучших представителей гангстерского жанра. Главным источником вдохновения для них послужила легендарная трилогия «Крестный отец». Фильм перенял у своего «старшего брата» основные элементы, добавив к уже опробованной и зарекомендовавшей себя формуле собственные уникальные наработки. Кроме того, картина наполнена прямыми отсылками к шедеврам Фрэнсиса Форда Копполы, которые порадуют фанатов нестареющей классики.

Мама мафия

Итальянский сеттинг

Съемки комедии «Мама мафия» прошли в реальном Риме, что придало фильму совершенно особую теплую средиземноморскую атмосферу. Повествование проведет зрителей по самым разнообразным уголкам этого древнего города: от узких улочек до просторных площадей, от украшенных кипарисами зеленых окраин до роскошных убранств богатых особняков.

Мама мафия

Умелый оператор

Конечно, даже прекрасный итальянский сеттинг не раскрыл бы себя в полной мере, если бы за его съемки фильма не взялся умелый оператор, способный правильно расставить акценты в этом богатом материале. К счастью, за визуальную составляющую проекта отвечал Патрик Мургиа, наиболее известный по триллеру «Мерзлая земля» и экшен-сериалу «Джек Райан». Ранее ему уже доводилось работать в Италии над высоко оцененной мелодрамой «Вкус к жизни». Приступив к разработке фильма «Мама мафия», он использовал весь свой обширный опыт, чтобы гарантировать зрителям самые приятные эстетические впечатления от просмотра.

Мама мафия

Возможность насладиться просмотром на большом экране

Наконец, главным поводом посмотреть криминальную комедию «Мама мафия» именно сейчас, конечно же, является возможность увидеть фильм на большом экране. В нынешние времена качественная голливудская продукция появляется в отечественных кинотеатрах далеко не каждый день. «Мама мафия» же предлагает аудитории погрузиться в милую и веселую итальянскую криминальную историю, созданную настоящими профессионалами и мировыми звездами первой величины. Зрителям, жаждущим посмотреть легкую картину и с головой окунуться в мир грез, точно не стоит проходить мимо подобного проекта.