Джаспер и Эммет уже не те: звезды «Сумерек» Джексон Рэтбоун и Келлан Латс воссоединились на Comic Con

В ноябре «Сумерки» отметят важную дату, 10-летний юбилей, в честь которого звезды вампирской саги, Келлан Латс и Джексон Рэтбоун, устроили мини-воссоединение «Сумерек» на Comic Con в