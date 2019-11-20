Никки Рид родилась 7 мая 1988 года в Лос-Анджелесе, США, в семье Сета Рида и Шерил Хьюстон. Мать Никки работает косметологом, а отец декоратором. У нее есть два брата: старший – Натан, младший – Джоуи. У Никки Рид есть итальянские, еврейские и черокские корни. Шерлин растила детей одна, так как отец бросил семью, когда Никки было всего два года. До 13 лет девушка была скромной и тихой, однако позже стала экспериментировать с наркотиками и ее поведение резко скатилось до хулиганского. В 2002 году она съехала из родного дома и стала жить самостоятельно в съемной квартире.

Фильмы с Никки Рид

Первой работой Никки в кино стала картина «Тринадцать». Девушка не только исполнила главную роль в этом фильме, но и была соавтором сценария. Позже она призналась, что сюжет фильма похож на ее жизнь, когда ей было 13 лет. Режиссером фильма выступила Кэтрин Хардвик, которая позже сняла первую часть фильма «Сумерки». После своего успешного дебюта Рид не стремилась продолжать актерскую карьеру. Она вернулась в школу, однако бросила ее через год. В итоге ей удалось получить аттестат, занимаясь дома.

В 2005 году Никки Рид вновь появилась на экранах, на этот раз она сыграла в фильме Хардвик «Короли Догтауна», драме, рассказывающей историю первых скейтбордистов в Калифорнии 70-х. этом фильме также снялся Хит Леджер. В 2006 Никки сыграла в популярном молодежном сериале «Одинокие сердца» и в криминальной комедии «У Мини это в первый раз», где ее партнером стал Алек Болдуин. Но большой успех ждал Рид впереди.

Никки Рид – Сумерки

В 2008 году она прошла на кастинг фильма «Сумерки», снятого по бестселлеру Стефани Майер. Режиссером первой части картина стала давняя знакомая Никки – режиссер Кэтрин Хардвик. Рид сыграла сестру героя Роберта Паттинсона, вампиршу Розали. Стоит отметить, что фанаты книг не сразу приняли Никки в роли роковой красотки, так как считали, что ее внешность не соответствует канону. Роль ее возлюбленного Эммета сыграл актер Келлан Латс. Долгожданная экранизация книги была обречена на огромные кассовые сборы, а также на любовь поклонников книг Стефани Майер. Всего у саги «Сумерки» вышло 5 фильмов, последнюю часть разбили на две. Актеры, исполнившие главные роли, в одночасье проснулись мировыми звездами.

Карьера Никки Рид после ее участия в «Сумерках» не пошла резко в гору, как у ее коллег – Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона. Никки можно увидеть в таких фильмах как «Пешка», «Эмпайр-Стейт» и «Хватка». Рид также пробовалась на роль Нарциссы Малфой в другую популярную экранизацию, фильмов про Гарри Поттера, однако ей отказали из-за возраста.

Личная жизнь Никки Рид

В 2006 году Никки недолгое время встречалась с актером Ди Джеем Куаллсом, но после расставания они сохранили дружеские отношения.

Никки Рид и Павел Прилучный

В 2009 году внимание прессы привлекло тату на руке у Рид с фамилией Прилучный. Актриса некоторое время встречалась с российским актером Павлом Прилучным и даже приезжала в Москву, о чем свидетельствуют фотографии, однако этот роман не выдержал расстояния и разницы в характерах. Позднее Никки удалила татуировку с фамилией бывшего возлюбленного.

Никки Рид и Йен Сомерхолдер

В 2014 году, после развода с мужем, певцом Полом Макдональдом, за которым Никки была замужем три года, она стала встречаться со своим давним другом Йеном Сомерхолдером. Йен в том же году расстался с Ниной Добрев, бывшей подругой Никки, и они с Рид решили попробовать построить отношения. Довольно быстро пара объявила о помолвке, и 26 апреля 2015 они поженились. Никки и Йена объединяет любовь к животным, а также занятие благотворительностью. Почти десятилетняя разница в возрасте пару не смущает.