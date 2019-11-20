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Никки Рид

Nikki Reed
Никки Рид
Никки Рид Nikki Reed
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Дата рождения
17 мая 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер
в отношениях с 2014 г, в браке с 2015 Павел Прилучный
Павел Прилучный
были в отношениях в 2009 г Ди Джей Куоллс
Ди Джей Куоллс
были в отношениях в 2006 г
Биография Никки Рид

Никки Рид родилась 7 мая 1988 года в Лос-Анджелесе, США, в семье Сета Рида и Шерил Хьюстон. Мать Никки работает косметологом, а отец декоратором. У нее есть два брата: старший – Натан, младший – Джоуи. У Никки Рид есть итальянские, еврейские и черокские корни. Шерлин растила детей одна, так как отец бросил семью, когда Никки было всего два года. До 13 лет девушка была скромной и тихой, однако позже стала экспериментировать с наркотиками и ее поведение резко скатилось до хулиганского. В 2002 году она съехала из родного дома и стала жить самостоятельно в съемной квартире.

Фильмы с Никки Рид

Первой работой Никки в кино стала картина «Тринадцать». Девушка не только исполнила главную роль в этом фильме, но и была соавтором сценария. Позже она призналась, что сюжет фильма похож на ее жизнь, когда ей было 13 лет. Режиссером фильма выступила Кэтрин Хардвик, которая позже сняла первую часть фильма «Сумерки». После своего успешного дебюта Рид не стремилась продолжать актерскую карьеру. Она вернулась в школу, однако бросила ее через год. В итоге ей удалось получить аттестат, занимаясь дома.

В 2005 году Никки Рид вновь появилась на экранах, на этот раз она сыграла в фильме Хардвик «Короли Догтауна», драме, рассказывающей историю первых скейтбордистов в Калифорнии 70-х.  этом фильме также снялся Хит Леджер. В 2006 Никки сыграла в популярном молодежном сериале «Одинокие сердца» и в криминальной комедии «У Мини это в первый раз», где ее партнером стал Алек Болдуин. Но большой успех ждал Рид впереди.

Никки Рид – Сумерки

В 2008 году она прошла на кастинг фильма «Сумерки», снятого по бестселлеру Стефани Майер. Режиссером первой части картина стала давняя знакомая Никки – режиссер Кэтрин Хардвик. Рид сыграла сестру героя Роберта Паттинсона, вампиршу Розали. Стоит отметить, что фанаты книг не сразу приняли Никки в роли роковой красотки, так как считали, что ее внешность не соответствует канону. Роль ее возлюбленного Эммета сыграл актер Келлан Латс. Долгожданная экранизация книги была обречена на огромные кассовые сборы, а также на любовь поклонников книг Стефани Майер. Всего у саги «Сумерки» вышло 5 фильмов, последнюю часть разбили на две. Актеры, исполнившие главные роли, в одночасье проснулись мировыми звездами.

Карьера Никки Рид после ее участия в «Сумерках» не пошла резко в гору, как у ее коллег – Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона. Никки можно увидеть в таких фильмах как «Пешка», «Эмпайр-Стейт» и «Хватка». Рид также пробовалась на роль Нарциссы Малфой в другую популярную экранизацию, фильмов про Гарри Поттера, однако ей отказали из-за возраста.

Личная жизнь Никки Рид

В 2006 году Никки недолгое время встречалась с актером Ди Джеем Куаллсом, но после расставания они сохранили дружеские отношения.

Никки Рид и Павел Прилучный

В 2009 году внимание прессы привлекло тату на руке у Рид с фамилией Прилучный. Актриса некоторое время встречалась с российским актером Павлом Прилучным и даже приезжала в Москву, о чем свидетельствуют фотографии, однако этот роман не выдержал расстояния и разницы в характерах. Позднее Никки удалила татуировку с фамилией бывшего возлюбленного.

Никки Рид и Йен Сомерхолдер

В 2014 году, после развода с мужем, певцом Полом Макдональдом, за которым Никки была замужем три года, она стала встречаться со своим давним другом Йеном Сомерхолдером. Йен в том же году расстался с Ниной Добрев, бывшей подругой Никки, и они с Рид решили попробовать построить отношения. Довольно быстро пара объявила о помолвке, и 26 апреля 2015 они поженились. Никки и Йена объединяет любовь к животным, а также занятие благотворительностью. Почти десятилетняя разница в возрасте пару не смущает.

Интересные факты о Никки Рид

- Могла сыграть роль Нарциссы Малфой в "поттериане"

- Никки - левша

- Ее любимая книга - «Падение» Камю

- Снялась в клипе на песню «Just Feel Better» Карлоса Сантаны и Стивена Тайлера (Aerosmith)

- Ее полное имя - Николь

Фильмография Никки Рид
Джек отправляется домой
Джек отправляется домой
ужасы, триллер, драма 2016, США
5.0
В твоих глазах
В твоих глазах
драма, фантастика, комедия, мелодрама 2014, США
8.0
Intramural
Intramural
спорт, комедия 2014, США
4.0
Убийство кота
Убийство кота
детектив, комедия, триллер 2014, США
5.0
Эмпайр Стэйт
Эмпайр Стэйт
драма 2013, США
6.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези 2012, США
7.0
Уловка .44
Уловка .44
боевик, вестерн, драма 2011, США
6.0
Письмо счастья
Письмо счастья
ужасы, триллер 2010, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Никки Рид Все фотографии
Никки Рид Никки Рид Никки Рид Никки Рид Йен Сомерхолдер и Никки Рид Йен Сомерхолдер и Никки Рид Никки Рид Павел Прилучный и Никки Рид
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Netflix показал первый трейлер «Вампирских войн» с Йеном Сомерхолдером и Никки Рид Как выяснилось, супруга актёра также участвует в съёмках.
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20 ноября 2019 12:22
Йен Сомерхолдер и Никки Рид займутся съемками собственного сериала Йен Сомерхолдер и Никки Рид из просто очередной звездной пары постепенно становятся значимыми фигурами в индустрии развлечений. И Йен, и Никки в последнее время отходят от своей основной актерской
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19 ноября 2017 21:11
Никки Рид снимется в 3 сезоне «Сонной лощины» Под конец второго сезона сериал «Сонная лощина» лишился сразу трех ключевых персонажей, и уход главных актеров призвана компенсировать Никки Рид, звезда вампирской саги «Сумерки». В 3 сезоне «Сонной
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16 июля 2015 00:00
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«Сумерки»: темные секреты звезд вампирской саги Почти-увольнение Роберта Паттинсона, слухи о нетрадиционной ориентации Тейлора Лотнера и другие скандалы и скандальчики вокруг одной из самых популярных франшиз в мире.
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14 декабря 2018 00:03
Фото: с кем звезды «Сумерек» встречаются в реальной жизни Для кого-то «Сумерки» всегда будут ассоциироваться с Робстен, но и Кристен Стюарт, и Роберт Паттинсон давно нашли новую любовь.
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15 ноября 2018 00:00
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Связи
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер Ian Somerhalder
в отношениях с 2014 г, в браке с 2015 Павел Прилучный
Павел Прилучный
были в отношениях в 2009 г Ди Джей Куоллс
Ди Джей Куоллс DJ Qualls
были в отношениях в 2006 г
Все связи
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