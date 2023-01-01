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Принц Персии: Пески времени
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Prince of Persia: Sands of Time
Принц Персии: Пески времени
2010 / США
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8.3
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251
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Рейтинг IMDb: 6.6
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