Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Панда из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Принц Персии: Пески времени Принц Персии: Пески времени
Киноафиша Фильмы Принц Персии: Пески времени Фильмы похожие на Принц Персии: Пески времени
Prince of Persia: Sands of Time Принц Персии: Пески времени 2010 / США
8.3 Оцените
251 голос Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Принц Персии: Пески времени

Вся информация о фильме
Лекарь: Ученик Авиценны
Лекарь: Ученик Авиценны
приключения, драма, исторический 2013, Германия
7.0
Аладдин
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.0
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
Тарзан. Легенда
Тарзан. Легенда
боевик, приключения 2016, США
7.0
Варкрафт
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.0
Кредо убийцы
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Боги Египта
Боги Египта
приключения, фэнтези 2016, США
7.0
Белоснежка и охотник 2
Белоснежка и охотник 2
фэнтези, драма, боевик, приключения 2016, США
7.0
Помпеи
Помпеи
приключения, драма, мелодрама, боевик 2014, США / Германия
5.0
Дракула
Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези 2014, США
7.0
Исход: Цари и Боги
Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
6.0
Геракл
Геракл
боевик, приключения 2014, США
6.0
Джек - покоритель великанов
Джек - покоритель великанов
мелодрама, драма, фэнтези, приключения 2013, США
7.0
Игра Эндера
Игра Эндера
фантастика, приключения 2013, США
7.0
300 спартанцев: Расцвет империи
300 спартанцев: Расцвет империи
боевик, драма 2013, США
6.0
Белоснежка и охотник
Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.0
Вспомнить все
Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика 2012, США
6.0
Джон Картер
Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.0
Гнев титанов
Гнев титанов
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
6.0
Охотники на ведьм
Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.0
Мушкетеры
Мушкетеры
мелодрама, приключения, боевик 2011, Германия
7.0
Я - Четвертый
Я - Четвертый
фантастика, боевик 2011, США
7.0
Ковбои против пришельцев
Ковбои против пришельцев
фэнтези, фантастика, боевик, вестерн 2011, США
7.0
Война богов: Бессмертные
Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма 2011, США
7.0
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Related video
В СССР такого не было: вот что потрясло пожилых людей на ТВ-шоу
Тест: насколько вы уверенны в себе?
Страшная тайна жены Новосельцева: почему в СССР у матери отняли двоих детей
Вот кем оказался загадочный Лелик из «Бриллиантовой руки»: Гайдай оставил несколько подсказок
На Руси внебрачных детей величали только так: проверьте, может и ваша фамилия в списке бастардов
В «Короле Льве» нашли пошлое послание: детям такое показывать нельзя
Из представительниц этих знаков Зодиака получаются ужасные свекрови
Американец Фил из «Интернов» запустил себя до безобразия: внимание на голову
Тельцам лучше остаться дома, а Ракам выбраться за город: гороскоп на 26 и 27 августа
Думали, что театральные актеры получают гроши? Варшавер раскрыл ошеломительную правду
Бывший ее на руках носит: Домнина быстро подыскала замену Костомарову (видео)
Живет в США и горя не знает: что известно о дочери Пригожина
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше