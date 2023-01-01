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Принц Персии: Пески времени
Трейлеры фильма «Принц Персии: Пески времени»
Prince of Persia: Sands of Time
Принц Персии: Пески времени
2010 / США
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7.4
Оцените
251
голос
Рейтинг IMDb: 6.6
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Дублированный трейлер
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Дублированный промо-ролик "Страусиные гонки"
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Дублированный промо-ролик "История"
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Дублированный промо-ролик "Принцесса Тамина"
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Дублированный отрывок 5
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Отрывок 3
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Отрывок 7
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Отрывок 6
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Отрывок 5
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Отрывок 2
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Отрывок 1
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Промо-ролик Принцесса Тамина
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Джемма и Джейк о своих героях
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Промо-ролик "Как повернуть время вспять"
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Промо-ролик "Трюки и паркур"
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Дублированнный промо-ролик "Юный Дастан – Король паркура"
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Дублированный ролик о создании
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Промо-ролик "Судьба"
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Промо-ролик "Молодой Дастан"
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Дублированный международный трейлер
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Международный трейлер 3
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Интервью с актерским составом фильма
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Ролик для Суперкубка
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Репортаж о съемках 2
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