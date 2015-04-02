Наша рецензия

Президент Ахмадинежад непременно должен вручить Джерри Брукхаймеру, Майку Ньюэллу, Джейку Гилленхаалу и прочим участникам проекта высшие государственные награды Ирана – за реабилитацию образа Персии в глазах мирового сообщества. После того, что было показано в фильме «300 спартанцев», где персы предстали адской корпорацией монстров во главе с царем-транссексуалом, чей пирсинг вполне мог бы попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса, «Пески времени» – бальзам…