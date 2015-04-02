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Принц Персии: Пески времени Принц Персии: Пески времени
Киноафиша Фильмы Принц Персии: Пески времени Отзывы о фильме «Принц Персии: Пески времени»
Prince of Persia: Sands of Time Принц Персии: Пески времени 2010 / США
8.3 Оцените
248 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Принц Персии: Пески времени»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Президент Ахмадинежад непременно должен вручить Джерри Брукхаймеру, Майку Ньюэллу, Джейку Гилленхаалу и прочим участникам проекта высшие государственные награды Ирана – за реабилитацию образа Персии в глазах мирового сообщества. После того, что было показано в фильме «300 спартанцев», где персы предстали адской корпорацией монстров во главе с царем-транссексуалом, чей пирсинг вполне мог бы попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса, «Пески времени» – бальзам…

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samogon 2 апреля 2015, 12:51
Фильмец нормуль,смотреть мона.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
slavan86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто мега супер для обычных людей. Но не для любителя игры, особенно второй её части Prince of Persia 2 Warrior Within. Для первой части фильмец в принципе пойдет. Мне только не даёт покоя один момент. А именно то, что принца в конце выдают за Тамину. Ведь он во второй части поплывет на остров времени и там по сюжету должен влюбиться в императрицу времени. Как он в неё влюбится женатый??? И актер для второй части должен быть гораздо серьёзней.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Красивая сказка ,принц и принцесса очень гармоничны.

Масштабная работа.Позитивный фильм✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Кода шла - думала, что фигня полная. Шла на Джиленхолла поглядеть.✊ Неожиданно очень и очень понравилось. Действие не отпускало ни на минуту, никаких провисаний сюжета. В-общем, здорово.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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