Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Принц Персии: Пески времени
Принц Персии: Пески времени, 2010: актеры и роли
Prince of Persia: Sands of Time
Принц Персии: Пески времени
2010 / США
Смотреть трейлер
8.3
Оцените
251
голос
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Принц Персии: Пески времени, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ньюэлл
Mike Newell
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Джемма Артертон
Gemma Arterton
Альфред Молина
Alfred Molina
Тоби Кеббелл
Toby Kebbell
Ричард Койл
Richard Coyle
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Рецензия
Отзывы
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить