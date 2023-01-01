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Принц Персии: Пески времени Принц Персии: Пески времени
Киноафиша Фильмы Принц Персии: Пески времени Принц Персии: Пески времени, 2010: актеры и роли
Prince of Persia: Sands of Time Принц Персии: Пески времени 2010 / США
8.3 Оцените
251 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Принц Персии: Пески времени, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ньюэлл Майк Ньюэлл Mike Newell
В ролях
Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Джемма Артертон Джемма Артертон Gemma Arterton Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Тоби Кеббелл Тоби Кеббелл Toby Kebbell Ричард Койл Ричард Койл Richard Coyle
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