Охранник, 2017

Фильм «Охранник» снял французский режиссёр Ален Дерошер («Нитро», «Возвращение», «Джерри»). Главную роль в его новой картине исполнил всемирно известный Антонио Бандерас («Отчаянный», «Интервью с вампиром», «Дети шпионов»). Также в съёмках приняли участие такие актёры, как Бен Кингсли («Ганди», «Список Шиндлера»), Лиам МакИнтайр (сериалы «Спартак: Кровь и песок», «Флэш»), Чэд Линдберг («Форсаж», «Город ангелов»), Габриэлла Райт («Перевозчик: Наследие») и другие.
В центре сюжета ленты «Охранник» окажется ветеран с непростой историей за плечами. Он вынужден работать в охране торгового центра, однако однажды его жизнь кардинально меняется. Вместе с бывшим напарником он оказывается втянут в сложную ситуацию. Дело в том, что герои являются единственной проблемой на пути банды наёмников, которая охотится за совсем ещё молодой свидетельницей громкого преступления.
- Режиссёр фильма «Охранник» Ален Дерошер получил номинацию на Берлинском кинофестивале за свой короткометражный дебют «Дань почтения кинематографу»
- Бюджет картины составил 15 миллионов долларов
- «Охранник» - это первый американский фильм для тайского актёра Дзиро Вана
- Фильм снимался в Болгарии
- «Охранник» - это первый совместный проект для Бена Кингсли и Антонио Бандераса
Эдди Дикон хотел лишь одного: тихой и скучной работы. Он был согласен на все, что угодно, лишь бы скрыться подальше от людской суеты. И Эдди повезло: его взяли на должность ночного охранника в торговом центре. Но уже в первую смену все идет не по плану.
Преступники преследуют в ночи девочку, свидетельницу убийства. Для них не помеха даже бронированный полицейский кортеж. Направляемые лидером психопатом (Кингсли), они действуют без ошибок и не оставляют следов. Девочка просит укрытия у охраны торгового центра.
Эта ночь заставит Эдди вспомнить все то, что он так хотел забыть.