Охранник, 2017

Фильм «Охранник» снял французский режиссёр Ален Дерошер («Нитро», «Возвращение», «Джерри»). Главную роль в его новой картине исполнил всемирно известный Антонио Бандерас («Отчаянный», «Интервью с вампиром», «Дети шпионов»). Также в съёмках приняли участие такие актёры, как Бен Кингсли («Ганди», «Список Шиндлера»), Лиам МакИнтайр (сериалы «Спартак: Кровь и песок», «Флэш»), Чэд Линдберг («Форсаж», «Город ангелов»), Габриэлла Райт («Перевозчик: Наследие») и другие.

В центре сюжета ленты «Охранник» окажется ветеран с непростой историей за плечами. Он вынужден работать в охране торгового центра, однако однажды его жизнь кардинально меняется. Вместе с бывшим напарником он оказывается втянут в сложную ситуацию. Дело в том, что герои являются единственной проблемой на пути банды наёмников, которая охотится за совсем ещё молодой свидетельницей громкого преступления.