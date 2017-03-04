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Охранник Охранник
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Охранник, 2017

2017 / США
6.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Боевик об охраннике торгового центра, который берет под свою защиту девочку-свидетельницу убийства.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Охранник» снял французский режиссёр Ален Дерошер («Нитро», «Возвращение», «Джерри»). Главную роль в его новой картине исполнил всемирно известный Антонио Бандерас («Отчаянный», «Интервью с вампиром», «Дети шпионов»). Также в съёмках приняли участие такие актёры, как Бен Кингсли («Ганди», «Список Шиндлера»), Лиам МакИнтайр (сериалы «Спартак: Кровь и песок», «Флэш»), Чэд Линдберг («Форсаж», «Город ангелов»), Габриэлла Райт («Перевозчик: Наследие») и другие.

В центре сюжета ленты «Охранник» окажется ветеран с непростой историей за плечами. Он вынужден работать в охране торгового центра, однако однажды его жизнь кардинально меняется. Вместе с бывшим напарником он оказывается втянут в сложную ситуацию. Дело в том, что герои являются единственной проблемой на пути банды наёмников, которая охотится за совсем ещё молодой свидетельницей громкого преступления.

- Режиссёр фильма «Охранник» Ален Дерошер получил номинацию на Берлинском кинофестивале за свой короткометражный дебют «Дань почтения кинематографу»

- Бюджет картины составил 15 миллионов долларов

- «Охранник» - это первый американский фильм для тайского актёра Дзиро Вана

- Фильм снимался в Болгарии

- «Охранник» - это первый совместный проект для Бена Кингсли и Антонио Бандераса

Эдди Дикон хотел лишь одного:  тихой и скучной работы. Он был согласен на все, что угодно, лишь бы скрыться подальше от людской суеты. И Эдди повезло: его взяли на должность ночного охранника в торговом центре. Но уже в первую смену все идет не по плану.
Преступники преследуют в ночи девочку, свидетельницу убийства. Для них не помеха даже бронированный полицейский кортеж. Направляемые лидером психопатом (Кингсли), они действуют без ошибок и не оставляют следов. Девочка просит укрытия у охраны торгового центра.
Эта ночь заставит Эдди вспомнить все то, что он так хотел забыть.

 

6.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 3 августа 2017
Премьера онлайн 4 августа 2017
Премьера в мире 4 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Ален Дерошер
Ален Дерошер
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Лиам МакИнтайр
Лиам МакИнтайр
Чэд Линдберг
Чэд Линдберг
Габриэлла Райт
Габриэлла Райт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охранник 3 постера
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Охранник
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Видимо, главный тренд 2017 года — спасение девочек стареющими сильными мужчинами с сединой в бороде. Совсем рядом с уже ставшим мировой легендой «Логаном» на экраны вышел фильм  канадского режиссёра Алена Дерошера «Охранник», в котором уже немолодой Антонио Бандерас, по подобию знаменитого Росомахи, готов пожертвовать жизнью ради защиты ребёнка. Бандерас играет бывшего военного офицера, который, уйдя в отставку, долгое время не может найти себе работу. Не…
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Алексей Лыженков 1 августа 2017, 16:52
Бандерас, при одном упоминании этой фамилии приходят на ум фильмы из 90х и начало 2000 . Поэтому каждое его появление на экране это как возвращение в… Читать дальше…
Полина Князева 3 августа 2017, 16:26
В этих ваших интернетах (и не только в них) многие рассуждают: "Что за бред у нас происходит с охраной? Ну как бабуля-вахтёрша, или тощий мигрант,… Читать дальше…
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