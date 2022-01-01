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Мультфильмы про зиму

Все 49 Онлайн
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
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7.0
комедия, анимация
2016, США
Снежная королева 3: огонь и лед
Снежная королева 3: огонь и лед
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, детский
2016, Россия
Ледниковый период: Погоня за яйцами
Ледниковый период: Погоня за яйцами
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2016, США
Снупи и мелочь пузатая в кино
Снупи и мелочь пузатая в кино
Смотреть за 1 рубль
5.0
приключения, семейный, анимация, комедия
2015, США
Странные чары
Странные чары
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, мюзикл
2015, США
Волшебное королевство Щелкунчика
Волшебное королевство Щелкунчика
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, детский, семейный
2015, Перу
Холодное торжество
Холодное торжество
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6.0
приключения, анимация, комедия
2015, США
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, приключения, анимация, фэнтези
2014, Россия
Пингвины Мадагаскара
Пингвины Мадагаскара
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, анимация, комедия, семейный
2014, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
Феи: Тайна зимнего леса
Феи: Тайна зимнего леса
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, семейный, анимация
2012, США
Хранители снов
Хранители снов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Снежная королева
Снежная королева
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6.0
сказка, анимация, семейный
2012, Россия
Принцесса-лебедь: Рождество
Принцесса-лебедь: Рождество
3.0
анимация, семейный, фэнтези
2012, США / Индия
Делай ноги 2
Делай ноги 2
7.0
семейный, анимация
2011, Австралия
Барби: Чудесное Рождество
Барби: Чудесное Рождество
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5.0
анимация, семейный
2011, США
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
Рождественская история
Рождественская история
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7.0
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
Барби: Рождественская история
Барби: Рождественская история
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6.0
анимация, семейный
2008, США / Канада
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Зима – волшебное время года, когда города укутываются в снег, а жители начинают суетиться в поисках новогодних подарков.

Пять самых добрых мультфильмов про зиму

Мультипликационные истории о сказочных персонажах и говорящих зверятах нравятся и детям, и взрослым. Захватывающие приключения героев среди снега и предпраздничной суматохи – веселое и увлекательное зрелище, которое легко соберет у экрана всю семью.

«Пингвины Мадагаскара», 2014

Четыре пингвина, обожающих экстремальные развлечения, знакомы зрителям по мультфильмам «Мадагаскар». В этот раз они – главные герои повествования. Под видом милых птичек спецподразделение разыскивает информацию о подозрительном объекте: волке Классфильде, недавно поселившемся по соседству. Предчувствие не обманывает героев: вскоре они выходят на след тайной организации «Северный ветер». Сфера деятельности – помощь животным, которые оказались в беде и не могут самостоятельно себя защитить.

Пингвины незамедлительно ввязываются в приключения, снова и снова доказывая свою смекалку и безграничную отвагу, чтобы оставаться на высоте.

«Делай ноги», 2006

Мультфильм получил «Оскар» за лучшую анимационную работу в 2007 году, а также множество других наград. В центре сюжета – история пингвина, обладающего необычным талантом. Вместо того чтобы петь, как все порядочные императорские пингвины, Мамбл восхитительно танцует. Собратьев неимоверно раздражают пляски, которые они считают пустой тратой времени, и главный герой становится одиноким. Однажды его изгоняют из стаи и отправляют в дрейф на льдине. С этого момента для уникального пингвина начинается настоящая жизнь: с приключениями, забавными переделками, испытаниями и открытиями.

Мамблу предстоит узнать себя с новой стороны и обрести долгожданное счастье.

«Том и Джерри: История о щелкунчике», 2007

Мышонок Джерри грезит театральной славой. Однажды, оказавшись в пустующем зале оперного театра, он загадывает желание и неожиданно оказывается в волшебной стране. В чудо-месте летают поющие снежинки, растут конфетные деревья и оживают игрушечные персонажи. Джерри находит друзей, знакомится с прекрасной балериной и чувствует себя полностью счастливым, но тут на горизонте появляется его вечный враг – Том. Кот приводит с собой бездомных собратьев, которые похищают танцовщицу.

Мышонок собирает новых товарищей и отважно бросается на помощь, готовый сражаться с усатыми злодеями.

«Снежная королева», 2012

Знаменитая злая волшебница планирует создать новый мир, в котором будут царить только лед и холод, а люди не будут испытывать эмоции. Кроме этого, она считает творческих личностей вредными, вносящими смуту в размеренное течение жизни, и хочет избавиться от всех представителей искусства. Маленькая и храбрая Герда хочет остановить колдунью и освободить своего брата Кая, который попал в ледяное королевство.

Упорство и искренность должны помочь девочке справиться с трудностями и невзгодами на пути.

«Хранители снов», 2012

Полнометражная мультипликационная сказка создана по произведению Уильяма Джойса. Санта-Клаус, Песочный человек, Зубная фея и Пасхальный кролик – друзья с детства. Теперь они вместе работают, защищая детские сны. Однажды на горизонте возникает злой персонаж Кромешник. Ему не по нраву наивность и мечтательность малышей, и он хочет заменить прекрасные сны ночными кошмарами. Его злодеи похищают помощниц Зубной феи и молочные зубки малышей, чтобы нейтрализовать хранителя детских воспоминаний. Команде защитников детских грез на помощь приходит восемнадцатилетний Джек.

Он готов руководить борьбой со злыми силами Кромешника.

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