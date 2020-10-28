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Дата рождения
20 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Криса Уэджа
Родился 20 марта 1957 года. Бингхэмтон, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Криса Уэджа
Монстр траки
фантастика, боевик, комедия
2016, США
7.0
Эпик
анимация, фэнтези, семейный, приключения
2013, США
6.0
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.0
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация
2006, США
8.0
Роботы
комедия, фантастика, анимация
2005, США
6.0
Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.0
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На втором месте – «Ледниковый период», на третьем – «Как приручить дракона».
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28 октября 2020 13:02
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Монстр траки»
26 декабря в кинотеатре «Синема 5» пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Монстр траки», организованный федеральным порталом «Киноафиша.инфо» совместно с
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20 декабря 2016 17:55
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