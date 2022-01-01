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Дидрих Бадер
Дидрих Бадер
Diedrich Bader
О персоне
Фильмография
Дидрих Бадер
Diedrich Bader
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Дата рождения
24 декабря 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Александрия, Вирджиния, США
Рост
188 см
Биография Дидриха Бадера
Родился 24 декабря 1966 года. Александрия, Вирджиния, США.
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Фильмография Дидриха Бадера
Скуби-Ду! Лунный безумный монстр
приключения, анимация, комедия
2015, США
6.0
Lego. Супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро
боевик, приключения, анимация
2015, США
5.0
Лига Справедливости: В ловушке времени
боевик, анимация, фантастика
2014, США
5.0
Скуби-Ду: Франкен-монстр
приключения, анимация, комедия
2014, США
6.0
Очень голодные игры
комедия
2013, США
5.0
Нахальные трусики
комедия, драма
2012, США
6.0
Мистическая пятёрка
семейный, фэнтези
2011, США / Канада
4.0
В поисках Санта-Лапуса
фэнтези, приключения, семейный
2010, Канада
5.0
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