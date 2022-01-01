Великолепная мультипликационная история о харизматичном мамонте Мэнни и его забавных друзьях дебютировала в далеком 2002 году. Искрометный добрый юмор, а также трогательная подача молниеносно покорили сердца взрослых и детей. На сегодняшний день полнометражная серия «Ледникового периода» насчитывает пять частей.
Примечательно, что студия Blue Sky Studios помимо пяти полнометражных мультфильмов вдобавок выпустила пять короткометражек, посвященных любимым персонажам мультфильма. Особого внимания была удостоена, конечно же, белка Скрат.
Этот милый семейный мультик можно смотреть буквально с любого момента. И все же просмотр «Ледникового периода» в правильном хронологическом порядке позволит погрузиться в атмосферу доисторической эпохи, чтобы пережить все радости и горести вместе с незабываемыми персонажами.
2002, «Ледниковый период»
Двадцать тысяч лет назад звери и птицы отправились к югу, чтобы спастись от лютого холода. Правда, мамонт-одиночка Манфред не спешит мигрировать. На его пути встречается чудаковатый ленивец Сид, брошенный родственниками. Мэнни приходится спасти беззащитную зверушку от злобных носорогов. Так зарождается крупица дружбы, о которой ленивец пока что только мечтает.
Странная парочка попадает в непростую ситуацию. Умирающая пещерная женщина отдаем им свое дитя. Теперь мамонту и ленивцу предстоят серьезные испытания. Тем временем хитрый тигр Диего строит коварные планы, намереваясь тайно выкрасть ребенка. Но звериное трио сближается, а саблезубый хитрец переходит на сторону добра. Друзья спасают невинного малыша и возвращают его отцу. А потом наконец-то отправляются на юг.
2006, «Ледниковый период 2: Глобальное потепление»
Угрюмый мамонт, боящийся воды тигр, смешной ленивец и бельчонок Скрат оказываются в эпицентре глобального потепления. Долина, в которой осели главные герои, напоминает рай. Но не все так радужно, как может показаться, – ледники стремительно тают, грядет великий потоп. Друзья направляются к «кораблю», чтобы спастись.
Мэнни печалится, ведь он уверен, что мамонтов больше не осталось. Но на его пути появляется эксцентричная мамонтиха Элли, считающая себя таким же опоссумом, как и ее братья, Эдди и Крэш. Все вместе они борются с морскими чудовищами. В итоге экстренная эвакуация завершается успехом.
2009, «Ледниковый период 3: Эра динозавров»
Элли и Манфред готовятся стать родителями. Теперь Сид боится остаться в одиночестве и находит под землей три большущих яйца. Диего теряет былую хватку и намеревается покинуть друзей. Ленивцу нравится роль папаши, только зверек не знает, что выхаживает детенышей динозавра. В третьей части появляется отважный Бак. Одноглазая ласка помогает главным героям выжить в таинственном мире подземелья.
2012, «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»
Влюбленный в желуди Скрат по-прежнему занят своими делами. Но в этот раз на глазах у белки начинается континентальный дрейф. Сид с бабулей, Мэнни и Диего оказываются на отколовшейся льдине, которую уносит быстрым течением. У мамонтихи Элли уже есть дочка Персик. Им приходится идти к земляному мосту. Добраться до точки назначения непросто, ведь мамонты сталкиваются с бессовестными пиратами…
2016, «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»
В пятой части главные герои отправляются в космос. Земле угрожает метеорит, и они обязаны предотвратить апокалипсис. Самое интересное, что причиной практически необратимых событий становится Скрат и его очередная попытка заполучить божественный желудь. Бак спасает Землю, Персик выходит замуж, а Сид находит взаимную любовь.