Примечательно, что студия Blue Sky Studios помимо пяти полнометражных мультфильмов вдобавок выпустила пять короткометражек, посвященных любимым персонажам мультфильма. Особого внимания была удостоена, конечно же, белка Скрат.

В каком порядке смотреть все части «Ледникового периода» по хронологии

Этот милый семейный мультик можно смотреть буквально с любого момента. И все же просмотр «Ледникового периода» в правильном хронологическом порядке позволит погрузиться в атмосферу доисторической эпохи, чтобы пережить все радости и горести вместе с незабываемыми персонажами.

2002, «Ледниковый период»

Двадцать тысяч лет назад звери и птицы отправились к югу, чтобы спастись от лютого холода. Правда, мамонт-одиночка Манфред не спешит мигрировать. На его пути встречается чудаковатый ленивец Сид, брошенный родственниками. Мэнни приходится спасти беззащитную зверушку от злобных носорогов. Так зарождается крупица дружбы, о которой ленивец пока что только мечтает.

Странная парочка попадает в непростую ситуацию. Умирающая пещерная женщина отдаем им свое дитя. Теперь мамонту и ленивцу предстоят серьезные испытания. Тем временем хитрый тигр Диего строит коварные планы, намереваясь тайно выкрасть ребенка. Но звериное трио сближается, а саблезубый хитрец переходит на сторону добра. Друзья спасают невинного малыша и возвращают его отцу. А потом наконец-то отправляются на юг.

2006, «Ледниковый период 2: Глобальное потепление»

Угрюмый мамонт, боящийся воды тигр, смешной ленивец и бельчонок Скрат оказываются в эпицентре глобального потепления. Долина, в которой осели главные герои, напоминает рай. Но не все так радужно, как может показаться, – ледники стремительно тают, грядет великий потоп. Друзья направляются к «кораблю», чтобы спастись.

Мэнни печалится, ведь он уверен, что мамонтов больше не осталось. Но на его пути появляется эксцентричная мамонтиха Элли, считающая себя таким же опоссумом, как и ее братья, Эдди и Крэш. Все вместе они борются с морскими чудовищами. В итоге экстренная эвакуация завершается успехом.

2009, «Ледниковый период 3: Эра динозавров»

Элли и Манфред готовятся стать родителями. Теперь Сид боится остаться в одиночестве и находит под землей три большущих яйца. Диего теряет былую хватку и намеревается покинуть друзей. Ленивцу нравится роль папаши, только зверек не знает, что выхаживает детенышей динозавра. В третьей части появляется отважный Бак. Одноглазая ласка помогает главным героям выжить в таинственном мире подземелья.

2012, «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»

Влюбленный в желуди Скрат по-прежнему занят своими делами. Но в этот раз на глазах у белки начинается континентальный дрейф. Сид с бабулей, Мэнни и Диего оказываются на отколовшейся льдине, которую уносит быстрым течением. У мамонтихи Элли уже есть дочка Персик. Им приходится идти к земляному мосту. Добраться до точки назначения непросто, ведь мамонты сталкиваются с бессовестными пиратами…

2016, «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»

В пятой части главные герои отправляются в космос. Земле угрожает метеорит, и они обязаны предотвратить апокалипсис. Самое интересное, что причиной практически необратимых событий становится Скрат и его очередная попытка заполучить божественный желудь. Бак спасает Землю, Персик выходит замуж, а Сид находит взаимную любовь.