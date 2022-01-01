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Все части «Ледникового периода»
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Все части «Ледникового периода»

Великолепная мультипликационная история о харизматичном мамонте Мэнни и его забавных друзьях дебютировала в далеком 2002 году. Искрометный добрый юмор, а также трогательная подача молниеносно покорили сердца взрослых и детей. На сегодняшний день полнометражная серия «Ледникового периода» насчитывает пять частей.

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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
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7.0
комедия, анимация
2016, США
Ледниковый период: Погоня за яйцами
Ледниковый период: Погоня за яйцами
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6.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2016, США
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
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8.0
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
Ледниковый период: Гигантское Рождество
Ледниковый период: Гигантское Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, комедия
2011, США
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Ледниковый период 3: Эра динозавров
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8.0
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный, анимация
2006, США
Ледниковый период
Ледниковый период
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
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Жанр
Все Комедия Анимация Приключения Семейный
Страна
Все США
Год
Все 2000-2009 2010-2019

Примечательно, что студия Blue Sky Studios помимо пяти полнометражных мультфильмов вдобавок выпустила пять короткометражек, посвященных любимым персонажам мультфильма. Особого внимания была удостоена, конечно же, белка Скрат.

В каком порядке смотреть все части «Ледникового периода» по хронологии

Этот милый семейный мультик можно смотреть буквально с любого момента. И все же просмотр «Ледникового периода» в правильном хронологическом порядке позволит погрузиться в атмосферу доисторической эпохи, чтобы пережить все радости и горести вместе с незабываемыми персонажами.

2002, «Ледниковый период»

Двадцать тысяч лет назад звери и птицы отправились к югу, чтобы спастись от лютого холода. Правда, мамонт-одиночка Манфред не спешит мигрировать. На его пути встречается чудаковатый ленивец Сид, брошенный родственниками. Мэнни приходится спасти беззащитную зверушку от злобных носорогов. Так зарождается крупица дружбы, о которой ленивец пока что только мечтает.

Странная парочка попадает в непростую ситуацию. Умирающая пещерная женщина отдаем им свое дитя. Теперь мамонту и ленивцу предстоят серьезные испытания. Тем временем хитрый тигр Диего строит коварные планы, намереваясь тайно выкрасть ребенка. Но звериное трио сближается, а саблезубый хитрец переходит на сторону добра. Друзья спасают невинного малыша и возвращают его отцу. А потом наконец-то отправляются на юг.

2006, «Ледниковый период 2: Глобальное потепление»

Угрюмый мамонт, боящийся воды тигр, смешной ленивец и бельчонок Скрат оказываются в эпицентре глобального потепления. Долина, в которой осели главные герои, напоминает рай. Но не все так радужно, как может показаться, – ледники стремительно тают, грядет великий потоп. Друзья направляются к «кораблю», чтобы спастись.

Мэнни печалится, ведь он уверен, что мамонтов больше не осталось. Но на его пути появляется эксцентричная мамонтиха Элли, считающая себя таким же опоссумом, как и ее братья, Эдди и Крэш. Все вместе они борются с морскими чудовищами. В итоге экстренная эвакуация завершается успехом.

2009, «Ледниковый период 3: Эра динозавров»

Элли и Манфред готовятся стать родителями. Теперь Сид боится остаться в одиночестве и находит под землей три большущих яйца. Диего теряет былую хватку и намеревается покинуть друзей. Ленивцу нравится роль папаши, только зверек не знает, что выхаживает детенышей динозавра. В третьей части появляется отважный Бак. Одноглазая ласка помогает главным героям выжить в таинственном мире подземелья.

2012, «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»

Влюбленный в желуди Скрат по-прежнему занят своими делами. Но в этот раз на глазах у белки начинается континентальный дрейф. Сид с бабулей, Мэнни и Диего оказываются на отколовшейся льдине, которую уносит быстрым течением. У мамонтихи Элли уже есть дочка Персик. Им приходится идти к земляному мосту. Добраться до точки назначения непросто, ведь мамонты сталкиваются с бессовестными пиратами…

2016, «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»

В пятой части главные герои отправляются в космос. Земле угрожает метеорит, и они обязаны предотвратить апокалипсис. Самое интересное, что причиной практически необратимых событий становится Скрат и его очередная попытка заполучить божественный желудь. Бак спасает Землю, Персик выходит замуж, а Сид находит взаимную любовь.

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