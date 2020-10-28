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Карлос Салдана
Карлос Салдана
Carlos Saldanha
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Карлос Салдана
Carlos Saldanha
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Дата рождения
24 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Карлоса Салданы
Родился 24 января 1965 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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Фильмография Карлоса Салданы
Гарольд и фиолетовый мелок
анимация, фэнтези
2023, США
0.0
Фердинанд
анимация
2017, США
8.0
Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация
2014, США
7.0
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
8.0
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.0
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация
2006, США
8.0
Роботы
комедия, фантастика, анимация
2005, США
6.0
Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.0
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