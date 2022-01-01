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Ледниковый период
Ледниковый период, 2002: актеры и роли
Ice Age
Ледниковый период
2002 / США
8.5
Оцените
73
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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Ледниковый период, 2002: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана
Carlos Saldanha
Крис Уэдж
Chris Wedge
В ролях
Рэй Романо
Ray Romano
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Дэнис Лири
Denis Leary
Горан Виснич
Джек Блэк
Jack Black
Седрик-развлекатель
Cedric the Entertainer
Стивен Рут
Stephen Root
Дидрих Бадер
Diedrich Bader
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Лорри Бэгли
Lorri Bagley
Джейн Краковски
Jane Krakowski
Крис Уэдж
Chris Wedge
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