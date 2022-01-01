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Ледниковый период Ледниковый период
Киноафиша Фильмы Ледниковый период Ледниковый период, 2002: актеры и роли
Ice Age Ледниковый период 2002 / США
8.5 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Ледниковый период, 2002: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана Карлос Салдана Carlos Saldanha Крис Уэдж Крис Уэдж Chris Wedge
В ролях
Рэй Романо Рэй Романо Ray Romano Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Дэнис Лири Дэнис Лири Denis Leary Горан Виснич Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Седрик-развлекатель Седрик-развлекатель Cedric the Entertainer Стивен Рут Стивен Рут Stephen Root Дидрих Бадер Дидрих Бадер Diedrich Bader Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Лорри Бэгли Lorri Bagley Джейн Краковски Джейн Краковски Jane Krakowski Крис Уэдж Крис Уэдж Chris Wedge
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